Yadda Imam Hasan Al-Askari (AS) Ya Sha Fama Da Karkatattun Ƙungiyoyi Huɗu

Tabasi, yayin da yake nuni ga cewa Imam Hasan Al-Askari (AS) a cikin shekaru shida na Imamcinsa yayi fama da ƙungiyoyi huɗu na farko, ya yi bayani dalla-dalla a kan kowannensu:
1. Sufiyya:
Imam ya fuskaci ƙungiyar Sufanci wadda ta fara tun zamanin Imam Sadiq (AS). Imam Sadiq (AS) game da Sufiyya ya ce: "Lalle su maƙiyamu ne." Imam Hasan Al-Askari (AS) shi ma game da su ya ce: "Sufiyya ƙungiya ce wadda fuskokinsu suna cikin dariya amma zukatansu duhu ne. Mumini a cikinsu maƙasƙanci ne kuma fajiri madaukaki ne." Imam ya gargadi mutane game da zama tare da su, kuma ya ce idan wani ya karkata zuwa gare su, to yana daga cikinsu.
Tabasi ya ci gaba da nuni ga wani dogon rubutu daga Imam Hasan Al-Askari (AS) wanda a ciki, Imam ya gabatar da Sufiyya ga mutane, kuma ya ce: Duk wanda ya gan su, ya ji tsoron dariyarsu, kuma kada ya yaudaru da su, kuma ya kare addininsa da imaninsa.
2. Waqifah:
Wannan ƙungiya, waɗanda suka kasance wakilan Imam Musa ibn Ja'far (AS), sun musanta Imamcin Imamai huɗu masu zuwa (Imam Al-Ridha, Imam Al-Jawad, Imam Al-Hadi, da Imam Hasan Al-Askari (AS)). Sun yaudari mutane ta hanyar riƙe dukiyoyinsu. Tabasi ya ce shugabannin wannan ƙungiya, "Ziyad Qandi," "Isa Rawasi," da "Hamza Bata'ini," sun riƙe kuɗaɗen mutane kuma ba su mika su ga Imam Al-Ridha (AS) ba.
Imam Hasan Al-Askari (AS) ya fuskance su da ƙarfi, har ma ya buƙaci 'yan Shi'a da kada su halarci jana'izarsu ko sallarsu, kuma kada su ziyarce su. Imam a martanin wasiƙar ɗaya daga cikin 'yan Shi'a daga mutanen Jabla, ya ce: "Kada ka yarda da maganarsu. Ko da sun yi rashin lafiya, ba su da haƙƙin ziyara, kuma kada ka yi salla a kan gawarsu ko ka yi jana'iza."
3. Mufawwidah:
Wannan ƙungiya ta yi imanin cewa Allah ya ba Annabi (SAW) ko Imam Ali (AS) ikon halitta. Imam Hasan Al-Askari (AS) ya bayyana wannan akida a matsayin ɓatacciya.
Marhum Saduq a cikin littafinsa na "I'tiqadat" ya kawo cewa imaninmu game da Mufawwida shi ne cewa su kafirai ne ga Allah, kuma sun fi Yahudawa, Kiristoci, Majusawa, Qadiriyya, da Haruriyya muni. Imam ya ce: "Ghulat da Mufawwida sun fi Yahudawa, Kiristoci, da Majusawa muni."
4. Masu Shakka A Imamcin Imam Hasan Al-Askari (AS)
Har ma wasu daga cikin sahabban da ke kusa da Imam suna shakkar Imamcinsa, kuma suna gwada Imam. Tabasi ya ce abin mamaki ne cewa sahabban da ke kusa ma suna shakkar Imamcin Imam, kuma suna gwada shi a hanyar zuwa wurin halifa. Imam a martani ga waɗannan masu shakka ya ce idan har yanzu kuna shakkar Imamanci na, to wannan bala'i ne mai girma a gare ku.
Tabasi a wannan fanni ya yi nuni ga wata wasiƙa daga Imam Hassan Al-Askari (AS) zuwa ga ɗaya daga cikin 'yan Shi'a, inda a ciki, Imam ya yi kuka sosai game da waɗannan gunaguni, kuma ya ce: Babu ɗaya daga cikin kakannina da mutane suka yi shakka game da shi kamar ni. Idan wannan al'amari na Imamci daga Allah ne, to babu shakka a ciki, kuma idan kuna tunanin cewa wannan Imamcin yana da iyaka, to kuma babu shakka.
Tabasi, yayin da yake nuni ga cewa Imam Hasan Al-Askari (AS) ya yi zamani da halifofi uku na Abbasiyawa (Al-Mu'tazz, Al-Muhtadi, da Al-Mu'tamid), ya ce kowannensu ya yi ƙoƙarin cutar da kawar da Imam. Daga cikinsu akwai labarin daurin Imam a gidan "Yahya ibn Tiba," wanda ya yi niyyar jefa Imam ga namun daji. Matar Yahya ta ce masa ya ji tsoron Imam kuma kada ya cutar da shi, amma Yahya ya ce: Wallahi zan jefa shi tsakanin namun daji. Amma lokacin da suka jefa Imam a tsakanin namun daji, namun daji a maimakon su kai hari ga Imam, suka nuna girmamawa gare shi, kuma Imam ya tsaya da kwanciyar hankali ya yi salla.
Yadda Imam Ya Gujewa Ayyana Imamanci A Filin Domin Kare Rayukan 'Yan Shi'a
Tabasi, yayin da yake nuni ga mawuyacin halin 'yan Shi'a a Samarra, ya ce Imam ya ce: Kada kowa ya gaishe ni, har ma kada wani ya yi nuni gare ni, domin da zarar wani ya gaishe da Imam, jami'an halifa za su lura kuma su hukunta shi.
Malamin makarantar hauza, yayin da yake nuni ga makircin Ja'afar Kadhdhab (ɗan'uwan Imam), ya ce ya yi makirci da yawa a kan Imam a lokacin Imamancin Imam Hasan Al-Askari (AS) da kuma bayan shahadarsa. Daga ciki akwai cewa ya hana mahaifiyar Imam binne Imam a gidanta, kuma ya ce gidan nasa ne. Har ila yau, bayan shahadar Imam, tare da jami'an halifa, sun kai hari gidan Imam don su nemo Imamuz-Zaman (AS).
Tabasi a ƙarshe, yayin da yake nuni ga kwanakin ƙarshe na rayuwar Imam, ya ce an sanya masa guba a ranar farko na watan Rabi' al-Awwal, kuma bayan kwana takwas (8 ga Rabi' al-Awwal shekara ta 260 bayan hijira) yayi shahada. A cikin waɗannan kwana takwas, an kewaye gidan Imam, kuma Imam a cikin tsananin wahala da raɗaɗi, ya bayyana wasiyyarsa. An binne gawar Imam kusa da mahaifinsa a Samarra. Imamuz-Zaman (AS) shi ma a wannan lokaci, mahaifiyarsa ta aika shi Makka don ya tsira daga cutarwar maƙiya.
Tabasi a ƙarshe, yayin da yake nanata wajabcin yin koyi da sirar Imam Hasan Al-Askari (AS) wajen fuskantar masu ƙirƙirar bidi'a, ya ce makarantun hauza da cibiyoyin al'adu dole ne su yi koyi da Imam, su fuskaci ƙungiyoyi masu karkata, kuma kada su bar mutane su nisanta daga Musulunci da Ahlul-Bayt (AS).
Ya kuma nanata wajabcin rubuta ƙarin littafai game da rayuwar Imam Hasan Al-Askari (AS), kuma ya ce cikin baƙin ciki, har yanzu an rubuta littattafai masu zaman kansu ƙasa da 15 game da wannan Imam mai girma, kuma ya buƙaci masu bincike da marubuta su ƙara mayar da hankali ga wannan batu.
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