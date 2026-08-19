Iran Ta Yi Gargadi Ga Ƙasashen Yankin Game Da Tallafa Wa Sojojin Amurka

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Laftanar Janar Ali Abdollahi ya ce ƙasashen da ke kudancin Tekun Farisa, waɗanda ke fitar da bayanai daban-daban suna cewa ba za su bar Amurka ta yi amfani da ƙasashensu a kan Iran ba, dole ne su sani cewa babu wani abu da ke ɓoye a gare mu.
Ya kara da cewa kasancewar wannan adadin na jiragen saman soji, musamman jiragen saman mai, a cikin sansanonin yankin, ba tare da sanin ƙasashen da suke karbar bakuncin ba, abu ne da ba zai yiwu ba. Ya yi gargadin cewa: Duk wani taimako ko sauƙaƙe aiki ga sojojin Amurka masu zalunci ana ɗaukarsa a matsayin musharaka tare da sojojin Amurka.
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