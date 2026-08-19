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Iran Ta Yi Gargadi Ga Ƙasashen Yankin Game Da Tallafa Wa Sojojin Amurka

19 Agusta 2026 - 20:18
Lambar labari: 1854601
Source: ABNA24
Iran Ta Yi Gargadi Ga Ƙasashen Yankin Game Da Tallafa Wa Sojojin Amurka

Shugaban babban hafsoshin sojojin Iran, Laftanar Janar Ali Abdollahi, ya yi gargadi ga ƙasashen yankin game da ba da kowane taimako ga azzaluman sojojin Amurka.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Laftanar Janar Ali Abdollahi ya ce ƙasashen da ke kudancin Tekun Farisa, waɗanda ke fitar da bayanai daban-daban suna cewa ba za su bar Amurka ta yi amfani da ƙasashensu a kan Iran ba, dole ne su sani cewa babu wani abu da ke ɓoye a gare mu.

Ya kara da cewa kasancewar wannan adadin na jiragen saman soji, musamman jiragen saman mai, a cikin sansanonin yankin, ba tare da sanin ƙasashen da suke karbar bakuncin ba, abu ne da ba zai yiwu ba. Ya yi gargadin cewa: Duk wani taimako ko sauƙaƙe aiki ga sojojin Amurka masu zalunci ana ɗaukarsa a matsayin musharaka tare da sojojin Amurka.

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