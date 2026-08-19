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Iran Na Nazarin Kai Hari Ga Muhimman Wuraren Amurka A Turai

19 Agusta 2026 - 20:11
Lambar labari: 1854599
Source: ABNA24
Iran Na Nazarin Kai Hari Ga Muhimman Wuraren Amurka A Turai

Financial Times, idan Donald Trump ya tsananta yaƙi, Iran ta yi nazarin kai hari ga wuraren soji na Amurka a Turai ciki har da sansanonin Bulgaria da Cyprus, da kuma igiyoyin fiber optic na karkashin teku a mashigar Hormuz, kuma wata majiya ta yi gargadin cewa Tehran "ba za ta sanya wani iyaka ba" ga martaninta.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jaridar Financial Times, ta nakalto majiyoyi biyu masu kusa da gwamnatin Iran, sun ba da rahoton cewa Tehran ta yi nazarin kai hari ga sansanonin sojin Amurka a Turai idan Donald Trump ya tsananta yaƙi. Dangane da wannan rahoto, sojojin Iran sun yi ishara ga hadafofin da za a kai hari a kudu maso gabashin Turai, ciki har da Bulgaria; ƙasar da a watan da ya gabata ta ba da izinin jiragen saman mai na Amurka su yi amfani da sansanin sojin sama na Bezmer.

Har ila yau, an ambaci Cyprus a matsayin wani hadafin mai yiwuwa, inda a watan Maris aka kai hari da jirgin mara matuki a wani sansanin sojin sama na Birtaniya a can. Majiyoyin da aka ambata sun kuma ba da rahoton nazarin yiwuwar kai hari ga igiyoyin fiber optic na karkashin teku a mashigar Hormuz idan tashin hankali ya tsananta. Ɗaya daga cikin majiyoyin ya shaida wa Financial Times cewa: "Idan Amurka ta wuce gona da iri, Iran za ta kare kanta da duk wani karfinta, ta wuce yankin kuma ta kai hari ga Turai."

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