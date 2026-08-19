Lebanon: Ta’addancin Isra'ila A Kudancin Lebanon Sun Wuce Na Gaza

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Nabih Berri shugaban majalisar dokokin Lebanon a yau a hedkwatar majalisar dokokin ƙasar a Ain al-Tineh, ya karɓi baƙuncin "Ƙungiyar Aiki ta Amurka ga Lebanon," inda ya tattauna yanayin gaba ɗaya na yankin da Lebanon, musamman kudancin ƙasar.
Berri a wannan ganawa, yayin da yake nuni ga haɗarin da yankunan kudancin Lebanon ke fuskanta, ya ce: Abin da ke faruwa a kudancin Lebanon ba abin da za a iya jurewa ba ne, kuma yana iya wuce abin da ya faru ko ke faruwa a Gaza.
Ya yi nuni ga girman barnar da aka yi wa fararen hula, dukiyoyi, da wuraren tarihi, kuma ya ce: Laifuffuka, kisan gilla a kan mutane, dukiyoyi da kayan tarihi, da kashe fararen hula cin zarafi ne ga asalin haƙƙoƙi, yarjejeniyoyi, da ƙa'idodin duniya da na ɗan'adam.
Ƙungiyar aiki ta Amurka ga Lebanon ƙungiya ce ta Amurka wadda ta mayar da hankali ga batutuwan da suka shafi Lebanon da dangantakar ƙasashen biyu, kuma tawagar wannan ƙungiya a ziyararta zuwa Lebanon, ta kuma gana da "Nawaf Salam" Firayim Ministan Lebanon kuma ta tattauna game da yanayin ƙasar da yankin.
Wannan ziyarar tawagar Amurka zuwa Lebanon tana faruwa ne a daidai lokacin da zaluncin Isra’ila a kan ƙasar ke ci gaba, kuma a ranar 15 ga Agusta kawai, a harin da Isra’ila ta kai a garuruwan Ansar da Deir al-Zahrani da sauran yankunan lardin Nabatiyah, mutane 11 sun yi shahada, wasu 19 kuma suka jikkata.
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