Manzo Da Sako Rahamar Da Allah Yayiwa Al’umma Tagomashi Da Su

Babban taken sakon da Manzo (s) ya zo da shi shine rahama. Allah (SWT) ya ce: "Kuma ba mu aike ka ba face rahama ga talikai." [Al-Anbiya: 107].
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]
Kuma wannan rahama ɗan'adam zai ji daɗinta idan ya yarda da ita kuma ya aikata ta ya amsa mata. Domin Alkur'ani mai girma da shiriyarsa mai girma da koyarwarsa mai amfani rahama ce ga ɗan'adam, kuma rahama ce ga al'ummar da ta shiryu da shi; domin yana yin tasiri mai girma a cikin ruhin ɗan'adam na girma da tsarkakewa da tsabta, kuma yana tsarkake ta daga mummunan tasirin ɓata wanda ke sa ta wahala kuma ya ɗaure ta, kuma ya mayar da ita ruhi mai mugunta, mai ƙiyayya, mai cike da ƙazanta, mai ƙasƙanci, mai rauni, mai ɗauke da halin sharri da laifuffuka, kuma ta rasa jinƙan ɗan'adam na asali mai tausayi mai son alheri, mai marmarin kyawawan ɗabi'u.
Kuma Alkur'ani mai girma — Takardar Allah ne mai ɗauke da sako, wanda ya zo da shi kuma ya yunkura da shi kuma ya shiryu da shi ya shiriyar da shi, Annabin ƙarshe Muhammad (SAW) — ya kafa wa al'ummar ɗan'adam a cikin dangantakarsa da mu'amalarsa da alaƙarsa ginshiƙan rahama da jinƙai: don haka umarninsa da adalci da hane-hane daga zalunci rahama ne. Umarninsa da kyautatawa da hane-hane daga mummuna rahama ne. Umarninsa da alheri da haninsa daga sharri rahama ne. Tsarinsa na shari'a da duk halal da haram — ya halatta tsarkakakku kuma ya haramta ƙazantattu da lahani da ɓarna — rahama ne. Jagorarsa ga al'ummar Musulunci zuwa taimakon juna, da jinƙan mai arziki ga talaka, babba ga ƙarami, mai ƙarfi ga mai rauni da tausayi da alheri rahama ne. Umarninsa da hadin kai a kan alheri da taqawa, da haninsa ga hadin kai a kan aikata zunubi da zalunci rahama ne. Umarninsa da girmama mutuncin ɗan'adam da kare jininsa da mutuntukarsa da dukiyarsa sai da hakki rahama ne. Jagorancinsa ga al'ummar Musulunci zuwa abin da ke gina ta a matsayin al'umma mai ƙarfi, mai ɗaraja, mai 'yanci, mai ikon kare kanta da fuskantar dakarun sharri da kare addininta da tsiraicinta da ƙasarta rahama ne. Shiryatwarsa ga ɗan'adam zuwa Allah don ya ji daɗin kusancin Allah a cikin zuciyarsa, kuma ya ji daɗin Allah, kuma ya sami shiriya da taimako da falalarsa mai girma daga gare shi, kuma ya ji alaƙar bautarsa ga Allah rahama ce matukar rahama. Gabatar da basira mai isa da wayewa mai girma game da rayuwa da mutane da abubuwan da suka faru da al'adu, abin da ke kare ɗan'adam daga ɓata da hasara rahama ce.
Kuma dukkan koyarwarsa da shiriyarsa rahama ce, kuma nuna masa hanya madaidaiciya wadda ƙarshenta da manufarta yardar Allah da masaukin rahamarsa, Aljanna wadda faɗinta yake kamar sammai da ƙasa, tare da Annabawa da salihai rahama ce, da cetonsa daga Jahannama da azaba a duniya da lahira rahama ce. Don haka Allah (SWT) ya ce: "Kuma wannan Littafi ne da Muka saukar, mai albarka, sai ku bi shi kuma ku bi Allah da taƙawa, domin a jiye muku rahama." [Al-An'am: 155].
[وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأنعام: 155
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