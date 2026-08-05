Lebanon: 'Yan Gudun Hijirar Dahiyeh Sun Fuskantar Tsadar Hayar Gidaje Da Cin Hanci Na Dillalai

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Yayin da rikice-rikice ke raguwa da kuma komawar mazauna sannu a hankali zuwa Dahiyeh ta kudancin Beirut, iyalai da yawa waɗanda yaƙi ya raba da gidajensu sun sake fuskantar rikicin gidaje.
Rahotanni sun nuna cewa kasuwar haya a wannan yanki ana gudanar da ita ba tare da kulawa mai inganci ba, kuma hauhawar farashin haya a hankali, karɓar kuɗaɗen dillanci masu nauyi, da tilasta biyan hayar watanni da yawa a gaba, sun ƙara matsin lamba ga masu haya.
Dangane da wannan rahoto, duk lokacin da alamun kwanciyar hankali da komawar rayuwa ta yau da kullum a Dahiyeh suka ƙaru, farashin haya shima yana ƙaruwa. Hayar ƙaramin gida a yankuna kamar Hay al-Salam da Burj al-Barajneh yana farawa daga kusan dala 200, amma a unguwanni kamar Safir da al-Kifa'at ya kai kusan dala 300, kuma a wasu yankuna hayar wata-wata tana kan dala 700 zuwa 900.
Wannan yana faruwa ne yayin da dubban rukunin gidaje suka lalace gaba ɗaya ko wani ɓangare a hare-haren shekarun 2024 da 2026, kuma samar da gidaje ya ragu sosai.
Rahoton ya kuma yi nuni da haɓaka ayyukan dillalai na rashin izini. Ba kamar da ba inda kwamitocin ofisoshin dillalai ke tsakanin dala 50 zuwa 100, yanzu dillalai da yawa suna karɓar kwatankwacin hayar wata ɗaya gaba ɗaya a matsayin kudin dillanci.
Bugu da kari, wasu ofisoshi ta hanyar ƙirƙirar hanyar sadarwa na masu tallata da wakilai, suna sanya kuɗaɗen ƙarin ga masu haya, kuma suna amfani da buƙatar mutane ga gidaje da aiki don samun ƙarin riba.
Daga cikin sauran ƙalubalen da ke gaban masu haya, akwai tilasta biyan hayar watanni uku, shida, har ma da shekara guda a gaba; sharadin da masu gidaje ke ba da hujja da shi ta hanyar yiwuwar sake tashin rikici.
Ci gaba da wannan tsari da rashin dokoki masu hana hakan, ya sa haƙƙin samun gidaje ga iyalai da yawa da yaƙi ya shafa ya zama kayayyaki masu tsada kuma ba za a iya samunsu ba.
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