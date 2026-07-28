Ƙungiyoyin Kare Hakkin Dan Adam Sun Yi Allah Wadai Da Korar Ma'aikata 'Yan Shi'a Daga UAE

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ƙungiyar kare hakkin dan adam ta Equidem (wadda ke ba da rahoto game da hakkin ma'aikata 'yan ci-rani da kuma laifukan ma'aikata), a cikin wata sanarwa da ta fitar kwanan nan, ta buƙaci a ba da taimakon gaggawa ga ma'aikata 'yan ci-rani don fuskantar wariyar addini, kamewa ba tare da izini ba, da kuma korar tilas a UAE.
Dangane da wannan rahoto, Equidem ta yi hira da ma'aikata 'yan ci-rani 9, waɗanda bayan an kore su daga UAE, sun koma Pakistan da wasu kasashe. Waɗannan mutane, waɗanda duk an bayyana su a matsayin 'yan Shi'a kuma 'yan ƙasar Pakistan, sun yi magana game da kamewa ba tare da cikakken bayani ba, cin zarafi ko halayen wulakanci, hana yin shari'a ta gaskiya, da kuma korar ba tare da bin tsarin shari'a a fili ba. Wannan hukuma ta kare hakkin dan adam ta ce, labarun da aka rubuta sun haifar da damuwa mai tsanani game da yadda ake mu'amala da 'yan tsiraru na addini a tsarin aikin ma'aikata 'yan ci-rani a UAE.
A cikin wannan rahoto kuma an ce, wasu daga cikin waɗannan ma'aikata sun kasance suna aiki a kamfanonin ƙasa da ƙasa da yawa ko kuma a shauganan samar da kayayyaki na su. Daga cikin sunayen da aka ambata a matsayin masu aikin, akwai kamfanin "Amazon Delivery" da kamfanin "Safari Tourism." Equidem ta bayyana cewa, ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke da alaƙa da Amazon Delivery, bayan ya je ofishin 'yan sanda bisa ga umarnin wurin aikinsa, an kama shi. Wannan hukuma ta kara da cewa, wasu daga cikin ma'aikatan da aka kore ba su da damar bin diddigin albashinsu, kayyayakinsu da kuma buƙatunsu na ƙarshen aiki, kuma wannan lamari ya hana su samun diyya da kuma kwato hakkinsu.
Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da wannan rahoto ya mayar da hankali a kai, shine gano ma'aikata ta hanyar bincike da na'urorin karanta katin shaida na UAE a lokacin da suke halartar masallatan Shi'a. Dukkan mutanen da aka yi hira da su ga Equidem sun ce, bayan halartar masallacin Shi'a da kuma rubuta bayanan su, an kama su kuma an kore su! Wani lamari da ya ƙara damuwa game da amfani da bayanan shaida a wuraren ibada don gano da kuma mu'amala da mutane bisa ga asalin addini. Equidem ta bayyana wannan tsari a matsayin rikici a matakai uku: "alhakin gwamnati, alhakin kamfanoni, da hakkin ma'aikata."
Bayan buga wannan rahoto, "Ƙungiyar Adalcin Ma'aikata Ga 'Yan Ci-Rani A Tekun Farisa" tare da fitar da wata sanarwa, ta buƙaci gwamnatin UAE ta dakatar da dukkan kamewa da korar ma'aikata 'yan ci-rani ba tare da izini ba, bisa wariya da kuma ba bisa ka'ida ba. Wannan ƙungiya ta kuma buƙaci gwamnatocin kasashen da ma'aikata suka fito, su shiga tsakani don tallafawa 'yan ƙasarsu da aka kore, da kuma bin diddigin hakkokinsu da aka tauye.
A halin yanzu, "Cibiyar Kasuwanci Da Hakkin Bil'adama" a kwanan nan ta buƙaci kamfanin Amazon ya amsa waɗannan zarge-zarge.
Amazon, a martanin da ta mayar a cikin wasikar da aka buga a ranar 17 ga Yuli, ta rubuta cewa, tana nazari da bincike game da takamaiman zarge-zargen da aka ambata a cikin rahoton, ciki har da waɗanda suka ambaci sunan kamfanin, kuma idan aka tabbatar da wani laifi ko rashin bin ka'idodin samar da kayayyaki, za ta ɗauki matakin da ya dace. Wannan kamfani ya yi iƙirarin cewa, samar da yanayin aiki mai aminci, lafiya da adalci, ɗaya ne daga cikin sharuɗɗan haɗin gwiwa da Amazon, kuma idan aka ga wata alama ta keta ka'idoji ko rashin mu'amala daga masu samar da kayayyaki, Amazon za ta shiga tsakani nan take don gyara ta.
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