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Spain | Gobarar Daji Na Ci Gaba Da Mamaye Kudancin Turai Kuma Spain Ta Ayyana Dokar Ta Baci

25 Yuli 2026 - 11:17
Lambar labari: 1844641
Source: ABNA24
Spain | Gobarar Daji Na Ci Gaba Da Mamaye Kudancin Turai Kuma Spain Ta Ayyana Dokar Ta Baci

Gobarar daji na ci gaba da mamaye yankuna masu faɗi a kudancin Turai, yayin da ma'aikatan kashe gobara a Spain, Faransa, da Italiya ke ci gaba da ƙoƙarin shawo kan wutar da ta tilasta wa dubban mazauna da masu yawon bude ido ficewa daga yankunan, a cikin yanayin zafin rani mai tsanani da iska mai ƙarfi da ke ƙara wahalar ayyukan kashe gobara.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A Spain, ma'aikatan kashe gobara na ci gaba da yaƙar wata babbar gobarar daji a ƙasa da kilomita 100 yammacin babban birnin Madrid, bayan gwamnati ta ayyana dokar ta'addanci a yankin, yayin da aka kwashe fiye da mutane 10,000 a cikin 'yan kwanakin da suka gabata.

A Faransa, an tilasta wa daruruwan mazauna da masu yawon bude ido barin tsibirin Cap Ferret a bakin tekun Atlantika a kudu maso yammacin ƙasar, bayan faɗaɗa wutar da ta cinye ɗumbin yankunan dazuzzuka, yayin da hukumomi suka kwashe dubban mutane daga sansanonin da gidajen bazara, tare da taimakon jiragen saman kashe gobara.

Bayanan tsarin bayanan gobarar daji na Turai (EFFIS) sun nuna cewa yankunan da wuta ta cinye a ƙasashen Tarayyar Turai tun farkon shekara ya kai matsayi na biyu mafi girma da aka taɓa rubutawa, yayin da gobarar ta yi sanadin mutuwar ma'aikatan kashe gobara uku, biyu a Faransa da ɗaya a tsibirin Sicily na Italiya.

A Italiya, ana ci gaba da kashe gobara da dama a Sicily da Calabria, tare da bincike kan dalilan da suka haddasa wasu daga cikinsu.

Hukumomin Turai suna nuni da cewa zafin rani da fari da ke da alaƙa da sauyin yanayi na taimakawa wajen ƙara tsananin gobara da saurin yaɗuwarta, a daidai lokacin da zafin jiki ya haura digiri 40 a wasu yankuna, tare da hasashen ci gaban iska mai ƙarfi da ke hana ƙoƙarin shawo kan wutar.

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