Pakistan: Harin Kunar Bakin Wake Yayi Sanadin Mutuwar Mutane 14 Da Jikkatar 24

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Majiyoyin tsaro na Pakistan a yau (Juma'a) sun sanar da cewa, aƙalla mutane 14, ciki har da ma'aikatan tsaro, hafsoshin 'yan sanda da wani jami'in hukumar kula da gandun daji, sun mutu a wani harin kunar bakin wake da ya aka kai a wani ofishin tsaro a jihar Khyber Pakhtunkhwa a arewa maso yammacin Pakistan.
Waɗannan majiyoyi, waɗanda suka nemi a sakaya sunayensu, sun kuma ce wannan harin ya faru ne a daren Alhamis a wani ofishin tsaro a yankin Tank, lokacin da wani ɗan kunar bakin wake, tare da mota mai ɗauke da abubuwan fashewa, ya tayar da kansa, wanda ya haifar da wata babbar fashewa da ta jawo asarar rayuka da barna mai yawa.
Waɗannan majiyoyi sun kara da cewa, wadanda suka mutu sun haɗa da sojoji 9, ma'aikatan 'yan sanda huɗu da wani jami'in hukumar kula da gandun daji na jihar Khyber Pakhtunkhwa.
Haka kuma, a cewar jami'an tsaro, aƙalla mutane 24, ciki har da sojoji 20 da ma'aikatan 'yan sanda huɗu, sun jikkata a wannan fashewa, kuma an kai su asibitoci da ke kusa.
Waɗannan majiyoyi sun ce wannan ofishin tsaro ya lalace gaba ɗaya bayan fashewar, kuma ƙungiyoyin agaji da ceto suna ci gaba da aikin nema da tonewa a wurin da ake tsammanin sojoji uku ne suka makale a ƙarƙashin tarkace.
Majiyoyin tsaro na Pakistan sun kara da cewa, a yayin aikin kwashewar, sojojin tsaro sun kashe 'yan tawaye uku a yankin da ke kewaye. Har yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan harin. Ana ci gaba da bincike.
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