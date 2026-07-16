Saudiyya Da Kuwait Za Su Sayi Makamai Na Dala Biliyan 2.5 Daga Amurka

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ma'aikatar Harkokin Waje ta Amurka ta amince da yiwuwar sayar da na’urar jagorar makamai na APKWS-II da kayan aikin soji ga Saudiyya wanda darajarsa ta kai kusan dala biliyan 1.96.
A cewar ma'aikatar harkokin waje ta Amurka, wannan yarjejeniyar da aka tsara ta ƙunshi aƙalla na’urar jagorar makamai na APKWS-II guda 20,000. Ana amfani da su don ƙara daidaiton makamai masu linzami masu kai hari daga sama zuwa sama da sama zuwa ƙasa.
Ma'aikatar ta bayyana cewa Saudiyya ta kuma buƙaci LAU-131 masu harba makamai, MK-152 manyan bama-bamai masu fashewa, MK-66 injinan rokoki, na'urar kusanci, WTU-1/B bama-bamai na horo, da MK-66 injinan rokoki marasa aiki, tare da sauran kayan aikin soji.
A cewar ma'aikatar harkokin waje ta Amurka, jimillar kuɗin wannan yarjejeniyar tsaro da ake tsammani ya kai dala biliyan 1.96.
Ma'aikatar harkokin waje ta Amurka a cikin wata sanarwa ta daban ta ce, ta kuma amince da yarjejeniyar tsaro ga Kuwait mai darajar dala miliyan 484.
Wannan yarjejeniya ta shafi kula da jiragen sufuri na soja na Kuwait nau'in C-17, taimakon fasaha da kuma kiyaye ƙarfin aiki.
Bayanin duka yarjejeniyoyin tsaro guda biyu da aka tsara, ma'aikatar harkokin waje ta Amurka ta fitar da su a hukumance.
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