Fakewa Da Wata Maslaha Da Takaita Hadafin Daukar Fansa, Bijirewa Umurnin Jagoran Juyin Juya Hali Ne

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ƙungiyar Malaman Makarantar Addini ta Qom, a cikin goyon bayan saƙon jagoran juyin juya hali game da wajabcin ramuwa da neman fansa daga masu kisan Shahidin Iran, ta fitar da sanarwa mai zuwa:
Bismillahir Rahmanir Rahim
Sako mai zurfin ma’ana, na mafita da dabaru mai karya lagon ƙarfin makiya na Jagora Ayatullah Sayyid Mujtaba Husaini Khamene'i (Allah Ya tsare shi) a godiyarsa ga masu ƙirƙirar jarumtaka na tarukan bankwana da jana'izar gawar shahidin jagoran juyin juya halin Musulunci (Allah Ya tsarkake ruhinsa) a Iran da Iraki, da kuma jaddada da bayyana umurnin sa na ramuwa ga masu kisan jagora shahidin al'umma, ya buɗe wani sabon shafi na koyarwar Musulunci ga kowa, kuma ya bayyana wajabcin tafiya a kan tafarkin "Ya Latharatil-Imam."
Ƙungiyar Malaman Makarantar Addini ta Qom tana kan alkawarinta da mubaya'a ga jagora mai girma na juyin juya hali, Ayatullah Sayyid Mujtaba Husaini Khamene'i (Allah Ya tsare shi), kuma tare da jaddada cewa umarninsa shi ne hukunci na karshe, tana sanar da cewa: A batun neman fansar jinin Imam Shahidi, duk wani neman maslaha ta duniya da takaita fannonin umarnin masoyinmu jagoran juyin juya hali, adawa ce da buƙatar al'umma da kuma bijirewa da umurnin jagoranci.
Wajibi ne jami'an siyasa, diflomasiyya da shari'a su bayyana kuma su bi fannonin haƙƙin al'ummar Musulunci na ramuwa da neman fansa a tarurrukan duniya da a cikin ra'ayin jama'a na duniya, kuma kada su bar sojojin girman kai su canza matsayin mai kisan kai da shahidi ta hanyar anfani da dabarun kafofin yada labarai da talla.
Aiwatar da aikin imani na neman fansar jini, yana da albarkatu masu yawa na bayyane da ɓoye, kuma dole ne masu 'yanci na duniya su shirya kansu don aiwatar da wannan aikin Allah.
In sha Allah, a cikin falalar Allah da addu'o'i masu tsarki na Waliyul-Asr (Allah Ya gaggauta fitowarsa mai daraja), nasara da taimako na ƙarshe da na kusa za su sami al'ummar Musulunci, kuma masu kisan kai masu laifi da ƙazanta za su sami sakamakon ayyukansu.
Ƙungiyar Malaman Makarantar Addini ta Qom
A Kafin Wannan Ma A Majalisar Iran Wakilai 180 Sun Yi Kira Ga Neman Fansar Jini Da Kawo Ƙarshen Tattaunawa Da Amurka
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