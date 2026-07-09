An Gudanar Da Sallar Janaza Ga Gawa Mai Tsarki Ta Shahidin Jagora A Haramin Imam Ridha As

A rahoton Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA - Bayan jana'izar gagarumi na gawar jagora shahidin juyin juya halin Musulunci a Tehran, Qom, Najaf Ashraf da Karbala mai tsarki, a yau ake gudanar da jana'izar da binne gawar Shahidin Iran a Mashhad mai tsarki da haramin Ridha mai tsarki.
9 Yuli 2026 - 22:27
News ID: 1838016
Source: ABNA24
Bayan jana'izar gagarumi na gawar jagora shahidin juyin juya halin Musulunci a Tehran, Qom, Najaf Ashraf da Karbala mai tsarki, a yau bayan yin sallah za a gudanar da jana'izar da binne gawar Shahidin Iran a Mashhad mai tsarki da haramin Raza mai tsarki.
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