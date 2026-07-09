Bankin Duniya: Ya Rage Hasashen Ci Gaban Tattalin Arzikin Kenya Zuwa Kashi 4.3% A 2026

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Bankin Duniya ya yi hasashen ci gaban tattalin arzikin Kenya da kashi 4.3% a 2026 da kashi 4.4% a 2027, wanda ya rage hasashensa kasa na wannan shekara da kashi 0.6% saboda sakamakon yaƙi a Iran da hauhawar farashin makamashi da kayayyaki a duniya.
Tattalin arzikin Kenya ya bunkasa da kashi 4.6% a 2024, yayin da ma'aikatar kuɗi ta Kenya ke hasashen ci gaban da ya fi na Bankin Duniya, wanda ya kai kashi 5.0% a 2026 da kashi 5.2% a 2027.
Bankin Duniya, a cikin sabon sabuntawar tattalin arzikinsa, ya ce "hauhawar farashin makamashi a duniya da ƙaruwar rashin tabbas za su haifar da ƙaruwar kuɗin samarwa a cikin ɗan gajeren lokaci, da raunana ci gaban kebantaccen zuba jari, da matsin lamba kan ikon sayayyar kaya ga iyalai ta hanyar hauhawar farashin kayayyaki da raguwar kwararar kuɗin da ake aikewa."
Duk da rage hasashen, Bankin ya yi nuni ga wasu abubuwa da za su iya taimakawa wajen rage matsin lamba kan tattalin arzikin Kenya, ciki har da kyawawan amfanin gona, sauƙaƙe manufofin kuɗi, tabbatuwar farashin musaya, da farfadowar rancen da ake ba wa kamfanoni masu zaman kansu.
Bankin ya yi gargadin cewa hauhawar farashin mai da kayayyaki masu alaƙa da shi na iya angiza talauci zuwa sama da kashi 2 zuwa 4.5%, wanda zai iya sanya tsakanin mutane miliyan 1 zuwa 2.4 na Kenya a ƙarƙashin layin talauci na dala 3 ga kowace rana.
Bankin Duniya ya kuma lissafa wasu kasadodi da za su iya shafar aikin tattalin arziki, mafi muhimmanci su ne girgizar yanayi da rashin tabbas na siyasa mai alaƙa da zaɓe na gaba, wanda aka shirya yi a watan Agusta 2027.
Bankin ya ce kusantar zaɓe na iya jinkirta shawarar zuba jari na kai da kai, da ƙara rudani game da manufofin tattalin arziki, da jinkirta aiwatar da gyare-gyaren tsari, yayin da matsin lamba na kashe kuɗin zaɓe na iya raunana tsarin kuɗi da jinkirta ƙoƙarin daidaita kuɗin gwamnati.
Bankin Duniya ya amince a ƙarshen watan Yuni da rance na tallafin kasafin kuɗi na Kenya da darajarsa dala miliyan 750, baya ga sauƙaƙewa mai alaƙa da dorewa na dala miliyan 500, da nufin rage dogaron ƙasar ga basussukan cikin gida masu tsada da kuma tallafawa gyare-gyaren tattalin arziki.
................
Your Comment