Iraqi: Fiye Da Miliyan 10 Ne Suka Halarci Jana'izar Jagora Shahidi A Najaf Da Karbala

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Kwamitin Koli da ke da alhakin tsarawa da shirya jana'izar gawar Shahid Ayatullah Sayyid Ali Hussaini Khamene'i (Allah Ya tsarkake ruhinsa) a Iraki, a ranar Alhamis ya sanar da cewa, bisa ga ƙididdiga na farko, fiye da miliyan 10 sun halarci jana'izar wannan shahidi na addini a garuruwa masu tsarki na Najaf Ashraf da Karbala mai tsarki.
Ihsan Yasin al-Awadi, shugaban kwamitin koli kuma manajan ofishin firayim ministan Iraki, tare da fitar da wata sanarwa, ya bayyana cewa: Duniyar Musulunci da ra'ayin jama'a na duniya, tare da baƙin ciki da damuwa, sun yi rakiyar jana'izar gawar jagora shahidin juyin juya halin Musulunci a garuruwa masu tsarki na Najaf da Karbala.
Yana mai nuni ga yadda aka shirya wannan taro, ya kara da cewa kwamitin koli, tun daga farkon sa'o'in bayan sanarwar aikin, tare da gudanar da tarurruka masu yawa da jami'an Jamhuriyar Musulunci ta Iran, gwamnatocin gida, haramai masu tsarki na Alawi, Husaini da Abbasi, kwamandan ayyukan hadin gwiwa, hukumomin tsaro, ayyuka da sauran cibiyoyi masu alaka, sun yi cikakken shiri don gudanar da wannan taron.
Al-Awadi ya bayyana cewa wannan shiri ya haɗa da kafa kwamitoci na musamman, tsara yanayi daban-daban don gudanar da taron jama'a, daidaita motsin ayukan makoki da masu jana'izar, tabbatar da tsaron hanyoyi, samar da ayyukan da ake buƙata, da kuma ayyana cikakken shiri ga dukkan hukumomin aiwatarwa da tsaro. Haka kuma Maukibobin Husaini da dubban masu sa kai sun shiga cikin aiwatar da wannan shiri.
Shugaban kwamitin koli na jana'izar jagora shahidin juyin juya hali a Iraki ya jaddada cewa: Duk da kasancewar miliyoyin mutane a Najaf da Karbala, an aiwatar da shirye-shiryen da aka tsara cikin nasara, kuma an kammala taron cikin tsari da kwanciyar hankali, ba tare da wani lamari ko abin da ya shafi tsaro ba; nasarar da a cewarsa, sakamakon hadin gwiwa mai yawa tsakanin cibiyoyi daban-daban, hadin kan jama'a da ƙoƙarin jami'an aiwatarwa da tsaro.
Ya ci gaba da nuna godiya ga dukkan cibiyoyin hukuma, haramai masu tsarki, jami'an tsaro da soji musamman Dakarun Hashdush-Sha'abi, ma'aikatan lafiya da ayyuka, Maukibobin Husaini, dubban masu sa kai da dukkan al'ummar Iraki saboda shiga cikin gudanar da wannan taron.
Al-Awadi ya kuma sanar da cewa: An kai gawar Shahid Ayatullah Khamene'i (Allah Ya tsarkake ruhinsa) da 'yan iyalinsa shahidai huɗu, da safiyar ranar Alhamis da karfe 8:30 na agogon gida, daga filin jirgin sama na Najaf Ashraf zuwa birnin Mashhad mai tsarki a Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
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