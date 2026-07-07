Cikakken Rahoto Na Bankwanar Al'ummar Qom Da Imam Shahidi

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA - A yau 7 ga Yuli, shekara ta 2026 rana ce da tarihin shekaru dubbai masu yawa na birnin Qom mai tsarki zai tunata har abada. Ganawar bana ta mutanen Qom da jagora da jagoransu ba a ranar 19 ga Day ranar da aka saba ganawar ba, sai dai, a yau ta kasance, tare da bambanci cewa a wannan karon suna ɗauke da gawar jagora shahidinsu mai tsarki.
A yau gawar Sufin jagora masani Allah, ta baƙunci masallacin Jamkaran mai tsarki, wanda shekaru da yawa wannan masallaci ya kasance wurin keɓewa da sirri da addu'ar Imam Shahidi, amma a yau miliyoyin mutane daga Qom da garuruwa da kasashe daban-daban suna sallar jana'iza a kan gawarsa mai jike da jini, kuma suna yin bankwana da shi har abada.
A cewar wakilin ABNA daga masallacin Jamkaran mai tsarki, sa'o'i kafin fara taron, babban filin masallacin, wuraren sallah da rumfuna daban-daban da filayen waje na masallacin sun cika da miliyoyin masu makoki.
Kiran sallar safe na yau yana ratsa hasumiyoyin masallacin Jamkaran yayin da sa'o'i kadan masu zuwa mutane za su yi sallar jana'iza a kan gawar Imam Shahidi.
Kamar yadda aka sanar a baya, za a kai gawar bayan sallar jana'iza a tsakiyar taron masu makoki da masu neman fansa a babban titin Annabi (S.A.W) na Qom, kuma za a kai ta don dawafi a haramin mai tsarki na Uwar Gida Karimatu Ahlul Byt As, Hazrat Sayyidah Fatima Ma’asumah (S.A).
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