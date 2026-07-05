Labarai Cikin Hotuna | Halartar Majalisar Malaman Shi'a Ta Afganistan A Taron "Imam Khamene'i; Jagoran Gwagwarmaya Na Har Abada"

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Wata tawaga daga Majalisar Malaman Shi'a ta Afganistan da wasu malamai da manyan 'yan Shi'a na wannan ƙasa, tare da shugabanni da masana na duniyar Musulunci da shugabannin fagen gwagwarmaya, sun taka rawa sosai a taron kasa da kasa na "Imam Khamene'i; Jagoran Gwagwarmaya Na Har Abada." An gudanar da wannan taron a ranar Asabar 04 Yuli a dakin taron shugabannin Tehran tare da halartar shugaban ƙasa mai girma.
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