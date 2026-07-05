An Yi Sallar Jana'iza A Kan Gawarwakin Imam Shahidi Da Iyalinsa Da Imamancin Ayatullah Subhani

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Da safiyar yau a filin sallah na Tehran, an gudanar da taron sallar jana'iza a kan gawarwakin shahidin al'umma, Ayatullahil-Uzma Imam Sayyid Ali Al-Hussaini Al-Khamene'i, da Shahid Dr. Misbahul-Huda Baqeri-Kani (surukinsa), da Shahida Hajiya Bushra Al-Hussaini Al-Khamene'i ('yarsa), da Shahida Zahra Haddad Adel (matar jagoran juyin juya halin Musulunci), da Shahida Zahra Mohammadi Gulfaingani, jikanyar Imam Shahidi 'yar watanni goma sha huɗu.
Ayatullah Sheikh Ja'far Subhani, ɗaya daga cikin Manyan Maraji’ai, ya jagoranci sallar.
An gudanar da salloli uku; na farko a kan gawar Imam Shahidin Al'umma, na biyu a kan gawarwakin shahidai Misbahul-Huda Baqeri-Kani, Zahra Haddad Adel, da Hajiya Bushra Al-Khamene'i, yayin da aka gudanar da sallah ta uku a kan gawar shahida Zahra Mohammadi Gulfaigani.
An shirya a yi rakiyar gawarwakin gobe a Tehran, kafin a kai su birnin Qom don gudanar da jana'izar a can. Haka kuma ayyukan ranar Laraba, 8 ga Yuli, sun haɗa da jana'izar a kabarin Amiral-Mu'minin Imam Ali (A.S) a Najaf, da kuma kabarin Imam Hussain (A.S) da kabarin Abul Fadl al-Abbas (A.S) a Karbala.
A ƙarshen jana'izar, za a kai gawar shahidin al'umma a ranar Alhamis 8 ga Yuli zuwa kabarin Imam Ridha (A.S) a Mashhad, domin a binne shi kusa da Imam wanda ake yi wa lakabi da "Ranar Raneku".
Hanyar rakiyar a Tehran za ta kasance kamar haka: Titin Damavand, sannan Titin Juyin Juya Hali (Inqilab), sannan Titin 'Yanci (Azadi), zuwa dandalin 'Yanci, har zuwa Titin Shahid Lashkari.
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