Ƙungiyar (Rowa) Ta ɗauki Hare-haren Pakistan a Afganistan a matsayin Laifin Yaƙi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta 'Tolerance' (Rowa) a yau Talata (30 ga Yuli) ta fitar da sanarwa, ta na mai yin Allah wadai da hare-haren sama da sojojin Pakistan suka kai a kan wuraren zama a cikin ƙasar Afganistan.
Bisa ga binciken farko na wannan ƙungiya, a hare-haren da aka kai a daren Lahadi (28 ga Yuni 2026) a lardunan Paktia, Paktika da Kunar, an kashe fararen hula 28 tare da jikkatar mutane 176, wanda a cikin wadanda abin ya shafa akwai mata da yara. A lardin Paktia, an kai hare-hare a zagaye biyu; zagaye na farko ya kai hari a kan gidajen zama, kuma a zagaye na biyu, an sake jefa bama-bamai a kan mutanen da suka yi gaggawar ba da agaji da ceto waɗanda ke ƙarƙashin baraguzan gine-gine. Wannan mataki ya haifar da ƙaruwar asarar fararen hula sosai.
'Tolerance' (Rowa) ta jaddada cewa kai hari a kan wuraren zama da fararen hula, keta doka ce ta bayyane ga dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da yarjejeniyoyin Geneva guda huɗu. Waɗannan hare-hare suna keta ka'idodin "rarrabewa," "taka tsantsan" da "wajabci" a cikin dokokin yaƙi, kuma suna iya zama laifin yaƙi.
Wannan ƙungiya, tana mai ta'aziyya ga iyalan waɗanda abin ya shafa, ta bayyana tsananin damuwarta game da ci gaba da waɗannan hare-hare, kuma ta yi kira ga al'ummar duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa da su tattara cikakkun bayanai game da waɗannan abubuwan, su ɗauki matakan gaggawa don gurfanar da masu aikata laifin, da kuma hana maimaita irin waɗannan laifuka.
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