Manazarcin Yahudawa: Trump Da Netanyahu Sun Mayar Da Iran Babbar Ƙasa A Yankin

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Avi Sakharov, masanin Gabas da kuma manazarcin jaridar yahudawa Yedioth Aharonoth, a cikin wani nazari yana mai suka mai tsanani game da manufofin Donald Trump game da Iran, ya rubuta cewa maganganun baya-bayan nan na shugaban Amurka a yayin taron ƙungiyar kasashe bakwai kamar girgizar ƙasa ce, kuma yana iya haifar da canje-canje masu ban mamaki da na tsari a Gabas ta Tsakiya; amma a wannan karon, yana mai zana sabuwar taswira wadda ke da wahala ga Isra'ila.
Sakharov, yana mai nuni da maganganun Trump da ya kira yarjejeniya da Iran ba komai ba ce face yarjejeniyar fahimtar juna, kuma ya jaddada cewa idan ba a gyara yanayin mu’amalar Iran ba, zai sake jefa bama-bamai a kansu, ya rubuta: A takaice da harshen jama'a, dole ne mu ce Isra'ila ta sha wani mummunan kaye.
A cewar wannan manazarcin yahudawa, wannan dukan, ba wai kawai ga Benjamin Netanyahu wanda ya sha kaye wajen aiwatar da ayyukansa a karo da yawa kuma ya kasa mayar da manyan nasarorin soji na sojoji, Mossad da leken asirin soji na Isra'ila zuwa wata nasara ta siyasa mai mahimmanci a kan Iran ba, har ma rauni ne ga duk wani firayim minista na gaba bayan zaɓen Oktoba da kuma ga dukkan 'yan ƙasar Isra'ila.
Iran, Babbar Ƙasa Mai Iko Ta Sabuwar Gabas Ta Tsakiya
Sakharov, yayin da ya yarda cewa ayyuka kamar kashe masana kimiyyar nukiliya, manyan kwamandojin Iran, bama-bamai a cibiyoyin makamai masu linzami da kuma barnar da aka yi wa shirin nukiliyar Iran, duk sun kasance a cikin nasarorin dabara kawai, ya bayyana cewa: Duk waɗannan ayyuka ba su haifar da ainihin barna ga ikon Iran na yin aiki a kan Isra'ila ba ko kuma dakatar da shirinta na nukiliya, ko ma haifar da canjin tsarin mulki a Iran.
Ya kuma jaddada cewa gaskiyar hakikanin lamarin ga yahudawa ta fi wuya fiye da yadda ake nunawa, ya ci gaba da cewa: Trump a idonmu da suka cika da mamaki yana zana sabuwar Gabas ta Tsakiya inda Iran ke da cikakken iko a yankin, kuma tare da ita, akwai gwamnatin Qatar mai sarkakiya mai muhimmancin da bai kasa da na Iran ba,.
Sakharov, yayin da yake nuna damuwa game da tattaunawar Iran da Amurka, ya rubuta cewa: Waɗannan tattaunawar suna gudana ne a kusa da mu. [A wannan wasan] an cire Isra'ila daga wasan kuma Doha ta shiga cikinsa. Ba Isra'ila kaɗai ce ke damuwa da wannan yanayi ba, har ma ƙasashen Tekun Farisa waɗanda suka fuskanci hare-haren makamai masu linzami na Iran a yaƙin baya-bayan nan, da ba su da wani yanayin mai kyau.
Yana mai bayyana cewa Isra'ila tana damuwa sosai game da kwararar ɗaruruwan biliyoyin daloli zuwa Iran, game da Qatar kuma ya rubuta: Gwamnatin da ta kasance mai masaukin bakin shugabannin Hamas a gab da 7 ga Oktoba Guguwar Al-Aqsa kuma ta gudanar da cibiyar sadarwa ta Al-Jazeera, ita ce gwamnatin da ke jagorantar dabarar Amurka a yankin a yau. Wannan ci gaban na iya haifar da munanan sakamako ga yanayin Lebanon, Gaza, Yemen da sauran ƙasashe.
Sakharov, yana mai nuni da cewa gwamnatin adawa da gwagwarmaya a Lebanon, bisa ga yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin Iran da Amurka, ba za ta iya yin wani aiki a kan Hizbullah ba, ya rubuta: A inuwar tsagaita wuta da za ta iya ɗaure hannun Isra'ila, ana iya ɗauka cewa farfadowa da sake gina Hizbullah ba zai ɗauki lokaci mai tsawo ba. Ansarallah a Yemen su ma za su fuskanci sabon mataki na farfadowa, haka ma Gaza; domin yana da wuya a yi tunanin cewa gwamnatin Amurka da ke sauraron Qatar har wannan matakin, za ta ba Isra'ila koren hasken don ta yi aiki da 'yanci a kan sake gina ababen more rayuwa na soji na Hamas a zirin Gaza.
Sakharov, yayin da ya tabbatar da cewa Isra'ila ta makale a cikin wata hadaddiyar gaskiya mai tsamari a Gabas ta Tsakiya kuma dole ta yarda da wannan, ya ishara da cewa: Ko da Netanyahu ya koma gidansa gobe da safe (ya bar firayim ministanci), akwai shakku kan cewa wannan gaskiya za ta canza. Halin yana da wuya idan aka haɗa da fagen siyasa na duniya da ra'ayin jama'ar Amurka. Matsayin Isra'ila a tsakanin magoya bayan jam'iyyar Democrat da Republican a Amurka yana raguwa.
Wannan manazarcin yahudawa a ƙarshe ya ce Netanyahu, ba tare da samun tsarin ficewa daga yaƙi da Iran ba, ya buga babbar "caca" wacce sakamakonta zai shafi yahudawa; har ma wasu daga cikin na kusa da Netanyahu da a farkon yaƙin Iran, suke yi wa masu sukar wannan yaƙi ba'a.
.......................................................
Your Comment