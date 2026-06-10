IRGC Ta Harbo Jirgin MQ-9 Reaper Na Amurka A Jam Kudancin Iran

Kamfanin Dillancin Labaran Ƙasa Da Ƙasa Na Ahlul-Baiti (As) – Abna - ya bayar da rahoton cewa: IRGC ta Iran ta harbo jirgin MQ-9 Reaper na Amurka mara matuki a kan gundumar Jam da ke lardin Bushehr ranar Laraba.
Ofishin hulda da jama'a na IRGC ya ce an kakkabo jirgin tare da lalata shi wanda na’urorin rukunin tsaron sararin samaniya na zamani ya gano shi yayin da yake tahowa daga arewacin Tekun Farisa da niyyar shiga yankin fama. An saukar da jirgin a sararin samanin Jam, wani gari a kudancin lardin Bushehr.
Jirgin MQ-9 Reaper wani jirgin ne mara matuki mai dogon zango, mafarauci mai kashewa, wanda sojojin Amurka ke amfani da shi sosai don ayyukan sa ido da kuma kai hare-hare na musamman.
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