Turkiya Da Saudiyya Na Gyara Hanyar Jirgin Kasa Ta Hijaz Don Kaucewa Mashigar Hurmuz

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Fiye da karni daya kenan da aka ga jiragen kasa na Hijaz suna ta komowa daga Damascus zuwa Madina. Yanzu, Turkiyya da Saudiyya ba wai kawai suna shirin gyara wannan hanyar tarihi ba ne, har ma suna da niyyar sadar da ita zuwa gabar tekun Indiya ta Oman. Idan wannan aiki ya cimma, zai zama daya daga cikin muhimman hanyoyin da za a bi don kaucewa mashigar Hurmuz.
Ministan Sufuri na Turkiyya Abdulkadir Uraloglu ya sanar a ranar Lahadin da ta gabata cewa ana tattaunawa sosai da Riyadh domin hada hanyoyin jirgin kasa na Turkiyya da na Saudiyya, sannan kuma a dangana ta da Oman. A cewarsa, wannan hanyar da za ta fara daga kudancin Turai har ta kai tekun Indiya, baya ga daukar kaya, za ta iya taimakawa wajen safarar mahajjata da bunkasa harkar yawon bude ido.
Dangane da shirin da aka bayyana, matakin farko shi ne hada hanyar jirgin kasa ta Turkiyya da birnin Aleppo na Siriya. Sa'an nan kuma wannan hanyar tarihi za ta ratsa Aleppo, Damascus, da Jordan, ta shiga Saudiyya, daga karshe kuma ta isa Oman. Turkiyya, Siriya da Jordan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna ta bangarori uku domin sabunta hanyoyin jirgin kasa. A lokaci guda kuma, hukumomin Siriya sun sanar da tsara hanyar aiki mai shekaru uku don aiwatar da wannan shiri.
Duk da haka, ba a yi wa wannan hanya ba tare da cikas ba. Yakin basasar Siriya ya lalata hanyoyin jirgin kasa a kasar. Daga cikin kilomita 2,800 na hanyoyin jirgin kasa na Siriya, kusan kilomita 1,050 ne kawai ake amfani da su. Gyara ta gaba daya na bukatar kimanin dala biliyan 5.5 na jari, da kuma shekaru uku zuwa biyar. Bugu da kari, tsoffin hanyoyin jirgin kasa na Hijaz na da fadin milimita 1,050, yayin da ma'aunin duniya na hanyoyin zamani ya kai milimita 1,435. Wannan rashin daidaito na nufin za a sake gina mafi yawan hanyar. Bambance-bambancen na'urorin sigina da ma'auni ma na kara kudin aikin.
Aikin gyara hanyar jirgin kasa ta Hijaz bai tsaya a kan hanyar jirgin kasa kawai ba. Shirin ci gaban ya hada da tituna, safarar ruwa, kula da iyakoki da kuma inganta tashoshin ruwa. Turkiyya na fatan kammala wannan hanyar a cikin shekaru hudu zuwa biyar, don tabbatar da matsayinta a matsayin mahaɗin sufuri tsakanin Turai, yammacin Asiya da Tekun Fasha.
Duk da haka, kalubalen siyasa kamar rashin kwanciyar hankali a Siriya, gasar yanki da kuma dala biliyan 5.5 da ake buƙata don sake ginawa, duk suna haifar da babbar tambaya game da aiwatar da wannan aiki.
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