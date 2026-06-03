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Ƙungiyar Larabawa Ta Yi Allah Wadai Da Kutse Da Sahyuniyya Suka Yi Wa Masallacin Aqsa

3 Yuni 2026 - 08:02
News ID: 1821872
Source: ABNA24
Ƙungiyar Larabawa Ta Yi Allah Wadai Da Kutse Da Sahyuniyya Suka Yi Wa Masallacin Aqsa

Ƙungiyar Larabawa ta yi kakkausar suka ga kutsawar da maziyartan Sahyuniyya masu tsattsauran ra'ayi suka yi wa Masallacin Al-Aqsa, wanda aka sanya karkashin kariyar sojojin mamaya na Isra'ila.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Ƙungiyar Larabawa ta yi kakkausar suka ga kutsawar da maziyartan Sahyuniyya masu tsattsauran ra'ayi suka yi wa Masallacin Al-Aqsa, wanda aka sanya karkashin kariyar sojojin mamaya na Isra'ila.

A cikin wata sanarwa ranar Talata, Sakatariyar Ƙungiyar Larabawa ta yi Allah wadai da kutsawar da maziyartan Sahyuniyya suka yi wa Masallacin Al-Aqsa, inda ta bayyana hakan a matsayin wulakanta wannan wuri mai tsarki da kuma kara tashin hankali mai haɗari wanda ke cutar da tunanin musulmai a duniya.

Sanarwar ta jaddada cewa waɗannan ayyuka suna wakiltar cin zarafi karara ga dokokin kasa da kasa da ka'idojin jin kai, da kuma lalata matsayin tarihi da shari'a na Masallacin Al-Aqsa.

Bugu da ƙari, Sakatariyar ta bayyana matukar damuwarta game da manufofin gwamnatin mamaya na ci gaba da takura wa masu ibada wajen hana su shiga Masallacin.

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