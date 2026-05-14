Bahrain Na Ci Gaba Tsaurara Kamen Ƴan Shi'a A Ƙasar

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A daidai lokacin da ake fama da tashin hankali a cikin gida a Bahrain, rahotanni na nuni da ci gaba da kame-kame, kiranye da sammaci, da kai hare-hare na tsaro kan 'yan Shi'a; matakin da ya sake kara tayar da hankalin kare hakkokin bil'adama.
Dangane da rahotannin da aka fitar, jami'an tsaron Bahrain a kwanakin baya sun kame ko kuma sun kira wasu mutane da dama daga cikin 'yan Shi'a domin yi musu tambayoyi, a wani sabon salo na matakan tsaro. A cikin wadanda aka kame akwai sunayen mutane kamar Muhammad Nader, Hussain Yahya, Sayyid Ali al-Gharifi, Sayyid Nasser Mahmoud, Sayyid Abdullah Muhammad, da wasu 'yan kasar da dama.
Majiyoyin cikin gida sun ce ana ci gaba da wadannan ayyukan ne a matsayin ci gaba da manufar matsin lambar tsaro da takaita ayyukan addini, zamantakewa da siyasa.
Rahotanni kuma sun ba da labarin kame wasu 'yan kasar da dama bayan da jami'an tsaro suka kai hari a gidajensu. A wani yanayi daban, Mulla Ali al-Jardabi da Muhammad Alyan an kama su bayan da suka fitar da wani faifan bidiyo na nuna goyon baya ga malaman addinin da aka kama. Masu sa ido na siffanta wannan matakin a matsayin alamar kara takurawa ga duk wani nuna goyon baya ko ayyukan lumana a Bahrain.
Dangane da wadannan rahotanni, adadin wadanda aka kama tun farkon rikicin baya-bayan nan ya haura mutum 280; lamarin da ya kara dagula hankalin kungiyoyin kare hakkin bil'adama game da yuwuwar azabtarwa da wulaƙanta wadanda ake tsare da su.
Masu fafutukar kare hakkin bil'adama sun ce ci gaba da tsarin tsaro da kuma musayar ra'ayi da masu adawa da masu suka, na iya haifar da tsananta rikicin siyasa da zamantakewa a Bahrain.
