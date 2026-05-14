Bikin Kaddamar Da Littafin Larabci Na Tarihin Jagoran Shahidi Na Juyin Musulunci Daga Mahaifinsa + Hotuna
"Hikayatus -Sayyid" (Tarihin Sayyid) fassarar Larabci ce ga littafin "Riwayat Agha" (Labarin Jagora), wanda ya shafi tarihin Mai Girma Ayatullahil Uzma Imam Sayyid Ali Khamene'i Shahid Jagoran Juyin Juya Hali Musulunci na Iran, game da rayuwar mahaifinsu. An kaddamar da shi a yammacin yau Alhamis (14 ga Mayu, 2026), tare da halarta da jawabin Ayatullah "Reza Ramazani" da baƙi Larabawa a birnin Tehran, kusa da wurin da aka yi shahadantar da jagoran. Hoton: Muhammad Wahdati.
15 Mayu 2026 - 00:07
News ID: 1814420
Source: ABNA24
