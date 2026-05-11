Sama Da Mata 22,000 Da 'Yan Mata Kusan 16,000 Ne Sukai Shahada A Gaza

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A sansanonin 'yan gudun hijira, inda tunanin gidajen da aka ruguje har yanzu yake raye cikin zukata, kuma sautin fashewar bama-bamai ya ke haɗuwa da kukan yara masu jin yunwa, matan Falasdinu suna ƙoƙarin kiyaye iyalansu a raye.
A garin Khan Younis, matan da yawa bayan rasa mazajensu, 'ya'yansu da gidajensu, suna rayuwa cikin mawuyacin hali. Bisa ga rahoton Hukumar Mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fitar a watan Afrilu na shekara ta 2026, a lokacin yaƙin Gaza sama da mata 22,000 da 'yan mata kusan 16,000 ne sukai shahada. Haka nan bisa ga kididdigar hukumomin gida da Asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na Yawan Jari (UNFPA), sama da mata 22,000 ne suka rasa mazajensu suka zama zawarawa; yayin da kimanin mata 55,000 masu juna biyu da masu shayarwa ke fuskantar babban haɗari saboda rugujewar tsarin kiwon lafiya da rashin abinci mai gina jiki.
……………………………………………………..
Your Comment