Irgc: Makaman Dakarun Iran Suna Kan Kunama Don Kai Hari Kan Makiya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya ruwaito cewa: Sardar Mousavi: Makamai masu linzami da jirage marasa matuki na rundunar sararin samaniya ta Irgc suna kan kule kan wuraren Amurka a yankin da kuma jiragen ruwan makiya da suka wuce iyaka; suna jiran bayar da umarnin harbi.
9 Mayu 2026 - 23:48
Source: ABNA24
Irgc ta shirya tsaf don fuskantar duk wani hari ko baraza daga fuskancin makiya atrekun Farisa inda suka sha alwashin mai da martani mai gauni ga duk wani hari domin sun cikin shirin kule da cas.
