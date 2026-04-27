Axios: Iran Ta Gabatar Da Sabon Tsarin Tattaunawa Ga Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kafar yada labarai ta Amurka "Axios" a cikin wani rahoto ta yi iƙirarin cewa Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta gabatar da wani sabon tsari ga Amurka don warware rikicin da ke faruwa; tsarin da a cewar wannan kafar, ya ƙunshi sake buɗe mashigar Hormuz da kawo ƙarshen yaƙi ko tsawaita tsagaita wuta na dogon lokaci, a madadin jinkirta tattaunawar nukiliya.
Kamar yadda Axios ta rubuta, kuma ta nakalto majiyoyin da ke da masaniya, wannan tsari an gabatar da shi ne a daidai lokacin da tsarin diflomasiyya tsakanin Tehran da Washington ya kai ga tuntuɓe kuma bambance-bambance kan adadin abubuwan da aka amince da su na nukiliya ya hana ci gaban tattaunawar. Waɗannan majiyoyi suna iƙirarin cewa an gabatar da shawarar Iran ne da nufin shawo kan waɗannan bambance-bambance da cimma cikakkiyar yarjejeniya cikin gaggawa.
Dangane da iƙirarin wannan kafar, idan abubuwan da ke cikin wannan tsari suka cimmawa, kuma aka ɗage takunkumi tare da kawo ƙarshen yaƙi, gwamnatin Amurka musamman "Donald Trump" za ta rasa wani ɓangare na damar matsin lambar da take da ita; damar da a cewar majiyoyin Amurka, an tsara su ne don cim ma burin rage ajiyar uranium da Iran ta yi da kuma dakatar da shirin tacewa.
A halin da ake ciki, rahoton Axios ya nuna cewa Trump zai gudanar da taro tare da manyan jami'an tsaron ƙasa da manufofin ketare a Dakin Halin na fadar White House domin yanke shawara game da tuntuɓar tattaunawar da zaɓuɓɓukan da ke gaba. Waɗannan sauye-sauye suna faruwa ne a daidai lokacin da tashin hankali tsakanin ɓangarorin biyu ya ƙaru a kwanakin baya-bayan nan.
Haka kuma a nakalto daga wannan kafar, majiyoyi biyu masu masaniya sun bayyana cewa "Abbas Araghchi" ministan harkokin wajen Iran, a yayin ziyarar tasa zuwa Islamabad, ya gabatar da batun jinkirta tattaunawar nukiliya zuwa wani lokaci. Dangane da wannan rahoto, Amurka tana neman dakatar da aikin tacewa daga Iran a cikin wani ƙayyadadden lokaci, yayin da sabon tsarin na Tehran ya mayar da hankali na farko kan warware rikicin mashigar Hormuz da kawo ƙarshen kawanyar ruwa na Amurka, sannan kuma ta dage tattaunawar nukiliya zuwa mataki na gaba. Mai magana da yawun fadar White House a martaninsa ga wannan rahoto ya jaddada cewa Amurka ba ta yin shawarwari kan batutuwan diflomasiyya masu muhimmanci ta hanyar kafofin yada labarai.
