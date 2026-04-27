Sojojin Mamaya A Gaza Da Yankunan Yammacin Kogin Jordan Na Kara Tsananta Hare-Harensu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Sojojin mamaya na gwamnatin Sahayoniya a cikin 'yan sa'o'i da suka gabata sun sha keta yarjejeniyar tsagaita wuta, kuma sun kai hare-hare a yankuna daban-daban na zirin Gaza.
A cewar rahoton Falastinil-Youm, an ba da rahoton cewa an rusa wasu gine-gine a gabashin unguwar Al-Tuffah a cikin birnin Gaza. Haka kuma, gabashin Jabalia a arewacin Gaza ya fuskanci hare-haren manyan bindigu masu tsanani.
A tsakiyar zirin Gaza, an ba da rahoton harbe-harbe daga motocin soji a gabashir Deir Al-Balah. A lokaci guda, jiragen yaƙi na Isra'ila sun kai hare-hare ta sama a yankunan kudancin Deir Al-Balah. A kudancin zirin Gaza, yankunan gabashin Khan Younis sun fuskanci hare-haren bindigu. Jiragen ruwa na yaƙi na Isra'ila sun kuma kai hari a gabar tekun birnin Gaza.
Kai Hari A Yammacin Kogin Jordan
A gefe guda kuma, dakarun gwamnatin Sahayoniya sun fara wani gagarumin samame a wurare daban-daban na Yammacin Kogin Jordan, wanda ya kai ga kama wasu 'yan ƙasa ciki har da wata yarinya matashiya, da jikkatar wasu matasa uku da harsasai a yayin kai hari a gidajensu a ƙauyen "Duma" da ke kudu maso gabashin Nablus. Wannan samame ya kuma haɗa da dukan wasu Falasdinuwa.
A cikin birnin Nablus, sojojin mamaya sun kama wata yarinya matashiya mai suna "Duha Amin Quqa" bayan sun kai hari a gidan iyalinta. Ita ce mutum na biyu da aka kama daga wannan iyali a cikin wata guda. A halin da ake ciki, dakarun gwamnatin Sahayoniya a yayin samamensu a sansanin 'yan gudun hijira na Askar Al-Qadim a gabashin wannan birni, sun lalata hotunan shahidai.
An kuma kama wasu matasa Falasdinawa huɗu daga garin "Azzun" a gabashin birnin Qalqilya. An kama waɗannan mutane ne bayan da aka kai wa gidajensu hari tare da yi musu mummunan duka. Waɗannan abubuwan suna faruwa ne a cikin hare-haren dare da rana na sojojin gwamnatin mamaya a garuruwan Yammacin Kogin Jordan, waɗanda galibi suna tare da ayyukan bincike na fage, da ƙwace dukiyoyi da motocin 'yan ƙasar Falasdinu.
Kai Hari A Kudus
A gefe guda kuma, majiyoyin yankin sun ba da rahoton wani gagarumin samame na sojojin mamaya na Isra'ila a yankunan arewacin Kudus da aka mamaye.
A cewar rahotanni, dakarun mamaya da sanyin safiyar yau Litinin sun kai hari a garin "Kafr Aqab" da ke arewacin Kudus, kuma tare da tura ƙarin dakaru, sun ƙarfafa kasancewarsu na soji a wannan yanki.
A ci gaba da wannan samame, an kai hari a sansanin 'yan gudun hijira na Qalandia. Dakarun mamaya sun tilasta wa wani iyali barin gidansu, suka mayar da gidan sansanin soji.
Har ila yau, rahotanni sun nuna an gudanar da wani babban aikin bincike da kama mutane a sansanin Qalandia a yayin wannan samame, an kama wasu Falasdinawa, kuma an mayar da wani gida wurin yi wa waɗanda ake tsare tambayoyi.
Dangane da waɗannan abubuwan, adadin Falasdinawan da ake tsare da su a gidajen yarin gwamnatin mamaya yana ƙaruwa. Bisa ga rahotannin kare hakkin bil'adama, adadin fursunonin ya kai kusan 9,600. Daga cikin wannan adadin, akwai mata 83 da yara 350. Yawancin waɗannan mutane ana tsare da su ne a tsarewar gudanarwa (administrative detention) ba tare da bayyana wasu takamaiman tuhume-tuhume ba.
Your Comment