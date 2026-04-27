Taron Tuntuba Na Manyan Masana Da Malaman Iran Da Ke Zaune A Malaysia Don Tallafawa Kimiyyar Ƙasar

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wannan taro an gudanar da shi ne da nufin ƙarfafa hadin kan kasa da kuma duba hanyoyin aiki a fannin diflomasiyyar kimiyya domin magance barnar da aka yi wa abubuwan more rayuwa na kimiyya a ƙasar biyo bayan sauye-sauye da tashe-tashen hankula na baya-bayan nan.
A cikin wannan taro wanda ya samu halartar manyan malamai na Iran 15 da ke aiki a jami'o'in Malaysia, da jakada da kuma jami'an harkokin kimiyya da al'adu na kasar Iran, Waliyullah Mohammadi, Jakadan Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Kuala Lumpur, yayin da yake taya murnar sabuwar shekara ta Iraniyawa (Nowruz) da nasarorin da kasar ta samu a fagen daga da diflomasiyya (ciki har da karbar sharudda goma na Iran don tsagaita wuta), ya ce wadannan nasarorin sakamakon tsayin daka da juriyar jama'a ne a kowane fanni.
Ya jaddada muhimmancin amfani da karfin tunani na al'ummar ilimin Iran da ke zaune a kasashen waje, kuma ya sanar da cewa za a gudanar da tarurrukan tuntuba tare da al'ummar Iran da ke zaune a Malaysia a kowane wata uku.
Diflomasiyyar Kimiyya; Ƙirƙirar Hanyar Haɗi Tsakanin Jami'o'in Da Aka Lalata Da Cibiyoyin Kimiyya Na Malaysia
Babban jigon maganganun manyan malaman jami'a da suka halarci wannan taro shi ne amfani da diflomasiyyar kimiyya don sake ginawa da haɓaka matsayin kimiyyar Iran. A wannan fanni, malaman sun gabatar da shawarwari na aiki dalla-dalla kamar haka:
- Dangane da musayar ayyukan bincike: Saboda lalacewar wasu kayan aikin dakin gwaje-gwaje da cibiyoyin bincike na cikin gida, an ba da shawarar a samar da damar ci gaba da binciken masu binciken Iran a jami'o'i da dakunan gwaje-gwaje na Malaysia.
- Don amfani da damar malaman da ke da alaƙa (affiliate professors): Domin sauƙaƙe haɗin gwiwar da aka kafa, an ba da shawarar cewa malaman da ke zaune a Malaysia su shiga tsarin matsayin malaman da ke da alaƙa da jami'o'in cikin gida, don amfani da matsayin doka da kayan aikin jami'o'in Malaysia domin amfanin masu bincike na cikin gida.
- Kafa tushen bayanai na manyan masana (comprehensive database): Ƙirƙirar tsari mai kama da tsarin "Mikhak" don adana bayanan malamai, masu bincike, har ma da masana ilimin halayyar dan adam (psychologists) na Iran da ke zaune a waje an kuma gabatar da shi a wannan taro, an ba da shawarar don a haɗa bukatun kimiyya, bincike da shawarwari na cikin ƙasa da ƙarfin waje cikin tsari.
Wajabcin Samar Da Hanyar Sadarwa (Networking), Ba Da Labari (Narration) Da Gudanarwa Na Tsari
Wani bangare na wannan taro an kebance shi ne ga nazarin raunukan ayyuka da kuma wajabcin shiryawa mai hangen nesa. Manyan masana da suka halarta sun jaddada wajabcin gudanarwa mai tsari a matakin jami'a da gwamnati, kuma sun bukaci a nisanta daga yanke shawara na wucin gadi. Haka kuma, yin amfani mai kyau da kafofin sada zumunta don ƙirƙirar "ba da labari akai-akai" game da nasarori da ƙarfafa girman kasa a tsakanin matasa, na daga cikin bukatun malamai masu mahimmanci. Dangane da haka, an yi ishara da ƙaddamar da hanyoyin sadarwa da kafofin watsa labarai kamar "Rawayat Iran" a yankin ASEAN da nufin sarrafa ra'ayin jama'a. Malaman sun kuma jaddada cewa kawar da takunkumin farko da na biyu shine mabuɗin ci gaban haɗin gwiwar kimiyya, jawo ɗaliban kasashen waje, da sauƙaƙe buga takardun bincike na duniya.
Musharakar Al'adu Da Tallafi Na Jin Kai Na Farar Hula
A bangaren al'adu na wannan taro, Habib Reza Arzani, Jami'in al'adu na Iran a Malaysia, yana mai nuni da cewa wasu kungiyoyi masu zaman kansu na Malaysia sun bayyana shirye-shiryensu don aika taimakon jin kai (ciki har da kwantena 167 da aka sadaukar domin daliban da suka yi shahada a Minab), ya bukaci manyan masana su shiga cikin yunƙurin kasa da kuma fitar da sanarwar yin Allah wadai da kai hari ga cibiyoyin kimiyya.
A ƙarshen wannan taro na zumunci, an jaddada wajabcin aiwatar da shawarwarin da aka zartar, da kuma bin jagororin da bangarorin Iran suka yi na wajibai a cikin yarjejeniyar jami'o'i na duniya, da kuma ci gaba da dangantaka mai zurfi tsakanin jami'in harkokin kimiyya na ofishin jakadanci da masu binciken da ke zaune a Malaysia, domin a ci gaba da amfani da nasarorin diflomasiyyar kimiyya duk da sauye-sauyen gudanarwa, a madadin muradun kasa.
