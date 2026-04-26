Rahoto Cikin Hotuna | Na Harbin Bindiga A Liyafar Shekara-Shekara Ta Fadar White House

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya rahoton cewa: Jami’an Sirrin Amurka, bayan jin karar harbin bindiga a bikin shekara-shekara na 'yan jarida na Fadar White House, sun fitar da Donald Trump, shugaban ƙasar Amurka, daga wajen taron. Wannan lamarin ya faru ne ɗan lokaci bayan karfe 8:30 na dare agogon gabacin Amurka, sakamakon jin karar harbin bindiga, wanda ya sa mahalarta suka gaggauta ficewa daga wurin. Jami'an Sirri ne suka fitar Trump da Melania cikin gaggawa wajen taron.
26 Afirilu 2026 - 09:05
Source: ABNA24
