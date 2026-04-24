Yahudawan Orthodox A Zanga-zangarsu Sun Ƙona Tutocin Isra'ila 

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wataƙila kuna mamakin dalilin da yasa wasu Yahudawa a Isra'ila suka ƙone tutar Isra'ila! Dalilin wadannan zanga-zangar shi ne Yahudawan Orthodox (Harids), wanda suke adawa ta addinin Sahyoniyawa da kafa kasar Isra'ila. Ga waɗannan ƙungiyoyi, kafa ƙasar Yahudawa dole ne ya kasance a hannun Annabi Isa a lokacin zuwansa, ba ta hanyar siyasar ɗan adam ba, in ba haka ba yin hakan ba nufin yin shishshigi cikin aikin Allah! Sun nuna adawarsu ga gwamnati da kona tuta a bikin ranar samun 'yancin kai wanda suke ganin ya saba wa koyarwar addini.
