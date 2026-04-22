Isra'ila Na Ci Gaba Da Tsare Matan Falasdinawa Sama Da 700

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kungiyar Fursunoni ta Falasdinawa ta sanar a cikin sabon rahotonta na Afrilu 2026 cewa gwamnatin Isra'ila tana tsare da mata Falasdinawa sama da 700 tun lokacin da aka fara yakin a ranar 7 ga Oktoba, 2023. Adadin matan da aka tsare a cibiyoyin tsare mutanen Isra'ila, musamman a gidan yarin Damon, ya karu kuma ya kai kimanin 90 a watan Afrilun 2026. Rahoton ya yi ishara da shari'o'i da dama na take hakkin dan adam ga fursunonin mata. A cewar kungiyar Fursunoni ta Falasdinawa, wadannan matan suna fuskantar munanan yanayi kamar duka, bincike mai wulakanci, cin zarafin mata, da barazanar kisa.
22 Afirilu 2026 - 22:17
News ID: 1805274
Source: ABNA24
