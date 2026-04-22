  1. Home
  2. hidima
  3. Labarun Asia

Isra'ila Na Ci Gaba Da Tsare Matan Falasdinawa Sama Da 700

22 Afirilu 2026 - 22:17
News ID: 1805274
Source: ABNA24
Isra'ila Na Ci Gaba Da Tsare Matan Falasdinawa Sama Da 700

Isra'ila ta tsare matan Falasdinawa sama da 700 wanda suke fuskantar munanan yanayi kamar duka, bincike mai wulakanci, cin zarafin mata, da barazanar kisa.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kungiyar Fursunoni ta Falasdinawa ta sanar a cikin sabon rahotonta na Afrilu 2026 cewa gwamnatin Isra'ila tana tsare da mata Falasdinawa sama da 700 tun lokacin da aka fara yakin a ranar 7 ga Oktoba, 2023. Adadin matan da aka tsare a cibiyoyin tsare mutanen Isra'ila, musamman a gidan yarin Damon, ya karu kuma ya kai kimanin 90 a watan Afrilun 2026. Rahoton ya yi ishara da shari'o'i da dama na take hakkin dan adam ga fursunonin mata. A cewar kungiyar Fursunoni ta Falasdinawa, wadannan matan suna fuskantar munanan yanayi kamar duka, bincike mai wulakanci, cin zarafin mata, da barazanar kisa.

Your Comment

You are replying to: .
captcha