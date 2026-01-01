An Yi Jana'izar Shugaban Majalisar Malaman Ahlul Bayt (AS) A Senegal + Hotuna

'Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: An gudanar da jana'izar Hujjatul Islam Wal-Muslimin Sheikh Muhammad Niang, Shugaban Majalisar Malaman Ahlul Bayt (AS) a Senegal tare da halartar masu fafutukar addini da masoyan Ahlul Bayt (AS).
Sheikh Muhammad Niang ya yi bankwana da gidan duniya a safiyar Litinin, 29 December 2025.
Ya kasance malami kuma mai wa'azi mai himma a mukamai daban-daban, ciki har da Sakataren Majalisar Malaman Ahlul Bayt (AS) a Senegal, wanda ya yi ayyuka da yawa wajen yada Musulunci bisa koyarwar makarantar Ahlul Bayt (AS) da kuma tallafawa mabiyan wannan makaranta.
Your Comment