An Yi Jana'izar Shugaban Majalisar Malaman Ahlul Bayt (AS) A Senegal + Hotuna

1 Janairu 2026 - 11:46
News ID: 1768466
Source: ABNA24
An gudanar da jana'izar Sheikh Muhammad Niang, Shugaban Majalisar Malaman Ahlul Bayt (AS) a Senegal tare da halartar wasu gungun masu fafutukar addini da masoyan Ahlul Bayt (AS).

'Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: An gudanar da jana'izar Hujjatul Islam Wal-Muslimin Sheikh Muhammad Niang, Shugaban Majalisar Malaman Ahlul Bayt (AS) a Senegal tare da halartar masu fafutukar addini da masoyan Ahlul Bayt (AS).

Sheikh Muhammad Niang ya yi bankwana da gidan duniya a safiyar Litinin, 29 December 2025.

Ya kasance malami kuma mai wa'azi mai himma a mukamai daban-daban, ciki har da Sakataren Majalisar Malaman Ahlul Bayt (AS) a Senegal, wanda ya yi ayyuka da yawa wajen yada Musulunci bisa koyarwar makarantar Ahlul Bayt (AS) da kuma tallafawa mabiyan wannan makaranta.

