UNICEF: Duk Yaro Ɗaya Cikin Yara Biyar A Duniya Ana Tilasta Masu Rayuwa A Wuraren Yaƙi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: UNICEF ta bayyana a cikin rahotonta na shekara-shekara na 2025 cewa yunwa, rikici, da cututtuka masu kisa sun sanya rayuwar yara miliyoyin yara a duk duniya cikin haɗari.
Rahoton UNICEF ya nuna cewa yara da ke zaune a yankunan yaƙi suna fuskantar haɗari da barazana ga rayuwa kowace rana, inda mutuwa, tsoro, da rashin tsaro suka zama wani ɓangare na rayuwarsu ta yau da kullun.
Rahoton ya ambato Daraktan Gudanarwa na UNICEF a Jamus, Christine Schneider, wacce ta bayyana cewa yara da ke zaune a yankunan yaƙi ba su da isasshen lokacin ƙuruciya. Ta ƙara da cewa waɗannan yaran suna rayuwa cikin tsoro koyaushe, dare da rana, kuma yawancinsu suna fama da matsalolin tunani, rashin barci, da jinkiri a ci gaban jiki da na hankali.
UNICEF ta yi ishara a cikin rahotonta da cewa, a karon farko a shekarar 2025, an kakaba yunwa a hukumance a Sudan da Gaza a shekara guda. Rahoton ya danganta babban abin da ya haifar da yunwa a wurare biyu da yaki da dakatar da tallafin jin kai.
A cewar rahoton, yunwa ta ci gaba da faruwa a yankin Darfur na Sudan a tsawon shekarun 2024 da 2025, yayin da aka ayyana yunwa a wasu sassan Gaza a lokacin bazara na 2025 saboda yakin Isra'ila da kuma tsauraran matakan tsaro, wanda ya kawo cikas ga isar da agajin jin kai.
UNICEF Ta Yi Gargadin Cewa Halin Da Ake Ciki A Gaza Ya Zama Mafi Muni, Inda Kusan Yara 100,000 Ke Fuskantar Matsanancin Rashin Abinci.
Christine Schneider ta bayyana cewa yunwa da talauci a tsakanin yara ba abubuwan da suka saba faruwa na halitta ba, amma sakamakon gazawar manufofin siyasar duniya a fili. Ta kara da cewa duk da cewa yara ba sa cikin yaƙe-yaƙe, suna fuskantar mafi munin sakamako. Rahoton ya kuma lura cewa an sami fiye da shari'o'i 35,000 na cin zarafin yara a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo a cikin watanni tara na farko na shekara kawai, yayin da ƙasar kuma ta fuskanci barkewar cutar kwalara mafi muni a cikin shekaru 25.
UNICEF ta tabbatar da cewa adadin yaran da ke zaune a yankunan yaƙi da rikice-rikice a faɗin duniya ya zarta matakan sanin tarihi, inda yanzu haka ɗaya cikin biyar ke zaune a irin wannan yanayi - kusan ninki biyu na adadin tun tsakiyar shekarun 1990.
Your Comment