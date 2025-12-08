An Saki Ɗalibai 100 Daga Cikin 315 Da Aka Sace A Najeriya.

Kamfanin Dillancin Labarai na AhlulBayt (ABNA): Majiyoyin Majalisar Dinkin Duniya da kafofin watsa labarai na cikin gida sun tabbatar da sakin ɗaliban jiya, kodayake har yanzu ba a fayyace ko sakin ya faru ne sakamakon tattaunawa ko kuma wani aikin soja ba.
Kakakin shugaban Najeriya Sunday Dari ya tabbatar da sakin ɗaliban 100, waɗanda aka shirya mika su ga hukumomin jihar Niger a yau.
A watan Nuwamban da ya gabata, an sace ɗalibai da ma'aikata 315 daga makarantar kwana ta St. Mary da ke jihar Niger, wanda wannan sacewar ɗaya ce daga cikin manyan garkuwa da mutane a cikin 'yan shekarun nan, wanda ya tuna da sace 'yan mata kusan 300 na makarantar a shekarar 2014 da Boko Haram ta yi a Chibok.
Kimanin ɗalibai 50 sun sami nasarar tserewa nan da nan bayan lamarin, amma 265 sun ci gaba da zama a hannun 'yan ta’addan har sai da aka saki 100 jiya.
Waɗannan abubuwan sun zo daidai da ƙaruwar matsin lamba daga diflomasiyyar Amurka kan Najeriya. Kwanan nan Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa ana aikata "kisan kare dangi" a kan Kiristoci a Najeriya kuma ya yi barazanar shiga tsakani da aikin soja. Gwamnatin Najeriya da masu sharhi masu zaman kansu sun yi watsi da wadannan ikirarin, suna bayyana shi a matsayin karya da 'yan ra'ayin Kirista suka yi a Amurka da Turai.
Your Comment