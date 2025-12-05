Iran: IRGC Ta Gudanar Da Atisayen Makamai Masu Linzami

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Rundunar Sojojin Sama ta IRGC ta ruwaito cewa atisayen sun haɗa shirye-shiryen harba makamai, gano hadafi, da kuma bin diddigin hanyoyin da aka bi tare da kwaikwayon kimantawa bayan kai harin. Sassan sun tabbatar da daidaito tsakanin makamai masu linzami da na jirgin ruwa, gudanar da harba makamai masu linzami a jere, haɗa na'urorin radar da ke ƙasa da tsarin gani, da kuma ingancinsu ta sadarwa a cikin yanayin da ke cike da hayaki. Hukumomi ba su ƙayyade ainihin adadin harsasai masu rai da aka yi amfani da su a cikin atisayen ba, suna masu jaddada yanayin tsaronsu da aka tsara.
Wannan atisaye ya mayar da hankali kan tsara hadafofi masu motsi da nufarsu da tsarin makamin da ya dace da su.
