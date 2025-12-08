Yadda Al’ummar Tanzaniya Suka Bayar Da Gudunmawar Jini Ga Marasa Lafiya

Al’ummar Bukoba Masu Imani Sun Gudanar Da Taron Jinkai Ta Hanyar Ba da Gudummawar Jini Don Ceton Rayukan Marasa Lafiya Da Ke Asibiti
8 Disamba 2025 - 21:55
Kamfanin Dillancin Labarai na AhlulBayt (ABNA): 'Yan ƙasar Tanzaniya Muminai na birnin Bukoba daga ƙungiyoyi da al'ummomi daban-daban sun fito da yawa don ba da gudummawar jini, wani abin da ya nuna aikin jinkai ga ‘yan adamtaka, kishin ƙasa da kuma ƙaunar 'yan ƙasarsu. An bayyana wannan yunkurin a matsayin babban gudummawa ga marasa lafiya da ke buƙatar jini cikin gaggawa, gami da uwaye masu juna biyu, yara da waɗanda suka fuskanci haɗari.
