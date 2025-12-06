Yemen: Majalisar (STC) Ta Kwace Ikon Hadramawt Da Al-Mahra, Yayin Da Saudiyya Ta Ja Baya 

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Waɗannan ci gaban sun karfafa sauya ikon siyasa da na soja zuwa kudu maso gabas, a wani muhimmin lokaci da ya nuna sauye-sauye a dangantakar da ke tsakanin Riyadh da Abu Dhabi a cikin Yemen.
Karbe iko da Hadramawt, wacce take da tasirin kan iyaka da kuma mafi girman taskar ajiyar mai a kasar, tana da mahimmanci na dabarun da zai ƙarfafa matsayin STC a duk wani shiri na gaba.
Tare da ƙarin Al-Mahra, STC ta ƙara ƙarfin ikonta a kan wani yanki na ƙasa daga Aden zuwa iyakar Omani, wanda ya ƙunshi manyan layukan samar da kayayyaki da tashoshin jiragen ruwa a Tekun Larabawa da Tekun Aden. Masu lura da al'amura suna ganin wannan a matsayin wata alama ce da ke nuna cewa STC na ƙara kusantar kafa tsarin ƙasa.
Bayanan da aka samu a fili sun nuna cewa rugujewar Yankin Soja na Farko, wanda ke da alaƙa da Jam'iyyar Islah, ya faru ba tare da wata turjiya ba, wanda ke nuna rugujewar da ke cikin jam'iyyar, wadda a da Saudiyya ke goyon bayanta.
Wannan ya zo daidai da alamun da ke nuna cewa Riyadh na sake duba muhimman abubuwan da ta sa a gaba a Yemen, tana mai da hankali kan Marib da jihohin arewa, yayin da tasirin siyasa na UAE ke faɗaɗa a kudu da gabas.
Majiyoyin siyasa sun bayyana cewa kawancen Larabawa, wanda aka ƙaddamar a ƙarƙashin tutar goyon bayan "Shari'a," ya shaida hanyoyi daban-daban tsakanin Saudiyya da Hadaddiyar Daular Larabawa. Yayin da Emirate ta yi amfani da Tabarbarewar don karfafa iko da tasirin bakin teku da tsibirai, yayin da Riyadh ta ja da baya don rage rawar da kungiyar Islah ke takawa, wanda ta zama kamar nauyi ga dabarunta.
Masu shari sun ishara da cewa wannan bambancin ya zo daidai da matsin lamba na ƙasashen duniya kan ƙungiyoyi da ke da alaƙa da Ikwanil Musulmina a yanki da nufin takaita ikon waɗannan ƙungiyoyin na sake samun tasirin siyasa da na soja.
A cewar kimantawar diflomasiyya, Majalisar Wucin Gadi ta Kudu (STC) ta zama muhimmiyar mai taka rawa a cikin siyasar kudanci, tana mai ƙarfafa matsayinta na tattaunawa da kuma ƙarfafa hannunta a cikin kowane tsarin siyasa na gaba. Waɗannan hangen sun nuna ci gaba da raba iko tsakanin Saudiyya da Hadaddiyar Daular Larabawa, tare da yuwuwar sabbin gwagwarmayar iko a arewacin Yaman idan STC ta faɗaɗa zuwa gabas.
Masana kuma sun yi hasashen cewa arzikin mai zai zama muhimmin abu a mataki na gaba, wanda zai zama abin da ke haifar da gasa a kudanci kuma muhimmin abu da ke tsara makomar ƙasar Yemen da kuma yadda take tafiyar da tashoshin jiragen ruwa na ƙasa da na teku.
Duk da cewa Jam'iyyar Islah tana jin takaici da jimami bayan ta rasa manyan wurarenta a Hadramawt da Al-Mahra, tambayoyi sun taso game da ikonta na ci gaba da kasancewa a Marib, idan aka yi la'akari da raguwar goyon bayan Saudiyya da kuma ci gaba da ƙaruwar STC.
Bincike ya nuna cewa Yemen tana kan hanyar sake fasalin manyan cibiyoyin wutar lantarki, wanda zai iya sake zana iyakokin siyasa tsakanin kudu da arewa, wanda zai share hanyar yin shawarwarin yaƙi daban da na shekarun da suka gabata.
