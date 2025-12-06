Sudan: Harin Jiragen Sama A Kalogi Kudancin Kordofan Ya Kashe Fararen Hula 79

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Sanarwar ta fayyace cewa harin ya fara ne da kai harin makami mai linzami a kan wata makarantar yara, wadda aka harba daga wani jirgin sama mara matuki, wanda ya haifar da raunuka da mace-mace a tsakanin yaran. Ta kara da cewa fararen hula da suka yi yunkurin ceto yaran an sake kai musu hari a wuri guda, wanda ya haifar da karin asarar rayukan fararen hula, ciki har da yara wadanda harin farko bai shafa ba.
Ma'aikatar Harkokin Waje ta bayyana cewa hare-haren sun kai har zuwa asibitin karkara inda aka kai wadanda suka jikkata. An kuma kai harin bam a asibitin, wanda ya kara adadin wadanda suka mutu zuwa 79, baya ga mutane da dama da suka jikkata. Sanarwar ta bayyana kai hari ga yara da wadanda suka ji rauni a matsayin wani abu mai hatsari, kuma ta tabbatar da cewa wadannan ayyuka sun saba wa dokokin kasa da kasa da kuma ka'idojin jin kai.
Ma'aikatar ta dauki abin da ta kira "masu daukar nauyin 'yan bindiga," tare da Kwamitin Tsaro na Majalisar Dinkin Duniya da sauran masu ruwa da tsaki na kasa da kasa, alhakin ci gaba da wadannan abubuwan. Ta lura cewa kasashen duniya sun yi Allah wadai ne kawai ba tare da daukar matakan da suka dace ba don takaita ikon wadannan rundunonin na kai irin wadannan hare-hare. Sanarwar ta kuma nuna cewa Majalisar Tsaro ta gaza bin diddigin aiwatar da kudurorinta game da dage killacewar da aka yi wa El Fasher da kuma dakatar da hare-haren da aka kai mata.
Ma'aikatar Harkokin Waje ta kammala bayaninta da jaddada cewa wadannan abubuwan suna nuna, kamar yadda ta bayyana su, rashin biyayya ga dokokin kasa da kasa da bin ka'idoji. Ta kuma lura cewa ci gaba da hakan yana nuna wahalar rayuwa waje daya tare da wadannan rundunonin a cikin yanayin da ake ciki.
