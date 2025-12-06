Iraki Da Lebanon Sun Tattauna Faɗaɗa Haɗin gwiwar Tsaro Da Leken Asiri

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Firayim Ministan Iraki Mohammed Shia Al-Sudani ya karɓi baƙuncin Janar Hassan Shuqeer, Daraktan Cibiyar Tsaron Labanon a Bagadaza.
Bangarorin biyu sun tattauna hanyoyin haɓaka haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu, musamman a fannonin yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da laifukan da suka shafi kan iyakoki, da kuma haɗin gwiwar leken asiri domin taimakawa wajen tallafawa ƙoƙarin daidaita yankin.
Al-Sudani ya jaddada alƙawarin Iraki na ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu domin cimma muradun juna, tallafawa zaman lafiyar Lebanon, da kuma kiyaye tsaronta da mutuncin yankinta.
Ya nuna muhimmancin ƙarfafa haɗin gwiwa da haɗin kai don fuskantar ƙalubale da cimma tsaro a duk faɗin yankin.
A cewar rahoton, Daraktan Cibiyar Tsaron Lebanon, yayin da yake yaba wa ƙoƙarin Iraki na tallafawa Lebanon a kowane mataki, ya jaddada muhimmancin haɗa mataki da kuma daidaita ƙoƙarin da ake yi don tunkarar rikice-rikice da daidaita tsaro da samar da kwanciyar hankali.
Your Comment