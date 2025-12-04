Kokarin Sa Karfin Soja Da Trump Ke Yi Wa Venezuela Ya Ƙaruwa

Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa babban nuna ƙarfi da Amurka ke yi a kusa da Venezuela ya wuce yunkurin matsin lamba kan takwaransa na Venezuela, Nicolas Maduro.
Masu sharhi da kafofin watsa labarai na Amurka sun ce Trump yana la'akari da matakai na gaba bayan ya sanar da cewa hare-haren da zasu fara akan waɗanda ake zargi a wannan ƙasar (Venezuela) "nan ba da jimawa ba".
Trump ya ce jiya: "Mun san kowace hanya, kowane gida da kowane wuri da ake samar da waɗannan magunguna." Mun san inda suke samar da duk waɗannan, kuma ina tsammanin za ku ga waɗannan hare-haren a ƙasa nan ba da jimawa ba".
Rundunar sojin Amurka ta tura sojoji kusan 15,000 da jiragen ruwan yaki sama da goma sha biyu zuwa yankin, kuma an sanar da Trump game da hanyoyi daban-daban, ciki har da kai hare-hare kan gwamnatin Venezuela da cibiyoyin soja ko kuma wataƙila ƙoƙarin da ya fi dacewa don kawar da Maduro.
Rundunar sojin Amurka ta taɓa kai hari kan wasu jiragen ruwa da ta yi iƙirarin cewa suna ɗauke da muggan kwayoyi, inda ta kashe mutane 83 tun bayan harin farko a watan Satumba.
An ƙara yin bincike kan harin bayan an umarce ta da ta yi wani hari na biyu, bayan harin farko ya gaza kashe duk waɗanda ke cikin jirgin.
Trump da Sakataren Tsaro Pete Hegseth sun yi ƙoƙarin nisanta kansu daga masaniyar gudanar da harin na biyu, suna masu dagewa cewa ba su san abin da sojojin Amurka suka yi ba tun daga farko.
Sakataren Yaƙin Amurka ya ce yana da cikakken goyon bayansa ga Kwamandan Sojojin Ruwa Frank “Mitch” Bradley, wanda ya ba da umarnin kai harin na biyu, kuma Trump ya ce gwamnati za ta fitar da bidiyon harin na biyu.
Yanzu Bradley zai fuskanci tambayoyi daga Majalisa game da harin yayin da sukar 'yan majalisa ke ƙaruwa da damuwa game da shi. shari'a.
Sakataren yaƙi na Trump, wanda ya tsere daga wani tsari mai wahala na tabbatarwa daga Majalisar Dattawa a farkon wannan shekarar, shi ma yana fuskantar tambayoyi. Ya fuskanci kuri'ar amincewa daga 'yan majalisa.
Watanni uku bayan haka, ya shiga cikin lamarin Signal, inda shi da sauran manyan jami'an Amurka suka yi amfani da manhajar aika saƙo mai suna Signal don tattauna hare-haren soji da ke tafe a Yemen.
Yanzu, a cikin abin da zai iya zama lokaci mafi mahimmanci a cikin aikin sakataren yaƙin Amurka, yana fuskantar tambayoyi game da munanan hare-haren bayan da wata tawagar ayyuka ta musamman ta kai hari kan waɗanda suka tsira daga harin kwale-kwale da ake zargin an kai wa jirgin ruwa a bakin tekun Venezuela.
