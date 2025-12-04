An Kammala Atisayen Yaki Da Ta'addanci Na "Sahand 2025" + Hotuna

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: atisayen yaki da ta'addanci na "Sahand 2025" ya ƙare da kammala ayyukan da aka tsara cikin nasara.
A babban mataki na ƙarshe na wannan atisayen, an gudanar da "aikin Tarwatsawa mai haɗaka", "aikin kariyar kan iyaka mai ƙarfi", "aikin tallafawa iska mai ƙarfi ga sojojin da ke aiki a cikin atisayen" da "aikin ceto waɗanda aka yi garkuwa da su" cikin nasara.
A cewar wannan rahoton, an gudanar da aikin lalatawa mai haɗaka da dabarun yaƙi a yankin gabaɗaya na atisayen yaki da ta'addanci na Sahand 2025 ta hanyar rundunonin sojoji na ƙasa na IRGC da ƙasashe membobin ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai waɗanda ke cikin wannan atisayen. Rundunonin da aka tura a cikin atisayen sun yi nasarar lalata wurare da aka riga aka tsara ta amfani da abubuwan fashewa masu ci gaba da dabarun zamani don yanke layukan sadarwa na ƙungiyoyin 'yan ta'adda.
Haka kuma, a mataki na karshe na atisayen yaki da ta'addanci na Sahand 2025, an gudanar da aikin tsaro mai karfi na kan iyaka cikin nasara. A wannan matakin, rundunonin sojojin kasa na IRGC, tare da rundunonin sojojin Uzbekistan da Belarus, sun yi nasarar gudanar da kariyar kan iyaka mai karfi don hana shigar 'yan ta'adda ta hanyar tura su zuwa wuraren kan iyaka da kuma katangarsu da kuma gudanar da ayyukan tsaro na yanki.
