UNIFIL: Isra'ila Ta Karya Dokokin Ƙasa Da Ƙasa A Lebanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Sojojin mamayar Isra'ila sun ci gaba da kai hare-haren sama a kudancin Lebanon. A ranar Alhamis, jiragen yaƙin Isra'ila sun kai hare-haren sama kan kauyukan kan iyaka na Marouneh, Majdal, da Baraachit.
UNIFIL ta ce a cikin wata sanarwa a ranar Juma'a (5 ga Nuwamba) cewa "wadannan ayyukan sun nuna karya doka ta Majalisar Tsaro ta 1701. Muna kira ga sojojin Isra'ila da su yi amfani da hanyoyin sadarwa da hadin gwiwa da suke da aka basu dama."
Kudirin 1701, wanda aka amince da shi a shekarar 2006, ya yi kira da a dakatar da fada tsakanin Hizbullah da Isra'ila da kuma kafa yankin da ba shi da sojoji tsakanin Blue Line da Kogin Litani a Lebanon.
An yi zaton sojojin Isra'ila za su janye daga kudancin Lebanon a watan Janairun wannan shekarar a karkashin yarjejeniyar da suka yi da Hizbullah. Amma ta janye ne kawai, tana ci gaba da kasancewa a sansanonin sojoji a kan iyakoki biyar.
UNIFIL ta kuma ruwaito cewa mutane shida sun kai hari kan dakarun kiyaye zaman lafiya a lokacin sintiri a daren jiya kusa da Bint Jbeil. Ɗaya daga cikinsu ya yi harbi kusan sau uku, amma babu wanda ya ji rauni.
Sanarwar ta ƙara da cewa, "Muna tunatar da hukumomin Lebanon nauyin da ke kansu na tabbatar da tsaron sojojin kiyaye zaman lafiya da kuma buƙatar a gudanar da cikakken bincike nan take don gurfanar da waɗanda suka aikata laifin a gaban kuliya".
