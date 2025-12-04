Hamas Ta Kashe Yasir Abu Shabab

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Kafafen yada labaran Isra'ila sun ambato cewa an kashe Yasser Abu Shabab da wasu abokansa a Rafah, suna mai bayyana lamarin a matsayin wani abu mai hatsari da ba a so ga Isra'ila.
Tashar Isra'ila ta 12 ta ruwaito cewa ana gudanar da bincike don tantance ko Hamas suna da hannu wajen shiga yankin da Abu Shabab ke iko da shi da kuma kashe shi.
A cikin wannan yanayi, ƙungiyar gwagwarmayar Falasɗinawa "Radaa" ta saka hoton Abu Shabab mai taken: "Kamar yadda muka faɗa, Isra'ila ba za ta iya ceton ku ba".
A cewar Rediyon Sojojin Isra'ila, manyan jami'an sojan Isra'ila sun yi adawa da kafa ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke yin aiki tare da Isra'ila a Rafah, sun tabbatar da cewa hakan zai haifar da asarar rayuka, kuma irin waɗannan salon a kudancin Lebanon ba cimma nasara ba.
Ƙungiyar Abu Shabab ta gana da wakilin Amurka Jared Kushner a ranar 11 ga Nuwamba, inda suka tattauna rawar da ƙungiyoyin 'yan bindigar su ke takawa a yankunan da ba su da iko.
Yasser Abu Shabab, wanda tsohuwar gwamnati ta tsare a baya kuma ta tsare shi bisa zargin sata da laifukan miyagun ƙwayoyi, ya tsere a lokacin wani hari da Isra'ila ta kai a shekarar 2013. Daga nan ya zama shugaban ƙungiyar 'yan bindiga da ke Rafah da ke yin aiki tare da Isra'ila.
A cewar Rediyon Sojoji, Isra'ila ta bai wa ƙungiyoyin makamai, ciki har da da yawa daga Hamas, waɗanda daga baya aka raba su ga membobin ƙungiyar 'yan bindiga a Rafah.
