Sojojin Isra'ila Sun Kai Hari A Kudancin Lebanon

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: a cewar wakilin Mayadeen a kudancin Lebanon, hare-haren jiragen saman Isra'ila sun kai hari kan gidaje a yankunan a Mahrunah da Jabba'a. Sun kai hari kan wani gini mai hawa da yawa a Jabba'a sun lalata shi gaba daya, yayin da wasu gidaje da ke yankunan gabas da shi suka kama da wuta, wanda rundunar kashe gobara ta kashe.
Sojojin Isra'ila sun riga sun yi barazanar kai hari kan gine-gine a biranen da aka ambata a baya a farkon ranar. Daga baya, sun yi barazanar kai hari kan gine-gine a Al-Mujadal da Barashit, daga baya ne suka kai hari kan wani gini a Al-Mujadal, da kan wani gini a Barashit.
Magajin garin Al-Mujadal ya ce ginin da aka kai hari ya kasance na fararen hula ne gaba daya. "Muna tsayawa tsayin daka, komai farashin da zamu biya," in ji shi.
Tun da farko, jiragen saman yaƙin Isra'ila sun kuma jefa bama-bamai masu sauti a kan Shatt al-Naqoura da ke kudancin Lebanon ne.
