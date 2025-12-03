Labarai Cikin Hotuna | Na Taron: Hakkokin Kasa da Halastaccen 'Yanci A Mahangar Sayyid Qa’id

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: an gudanar da rufe taron "Taron Kasa da Kasa kan Hakkokin Kasa da Halaltattun 'Yanci a Tsarin Tunani na Ayatullah Khamenei" a yau, Laraba, 12 ga Disamba 2025, wanda ya yi daidai da ranar da aka amince da Kundin Tsarin Mulkin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, tare da kokarin Cibiyar Bincike ta Majalisar Tsaro da Cibiyar Binciken Al'adu ta Juyin Juya Halin Musulunci, tare da hadin gwiwar jami'o'i 36 da cibiyoyin bincike 22, a Cibiyar Taro ta Duniya ta Kamfanin Watsa Labarai na Iran.
Hoto: Zahra Amir Ahmadi
