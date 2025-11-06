Me Rundunar Sojin Ƙasashen Duniya Ke Yi a Gaza Ba Da Kariya Ko Kammala Kisan Kare Dangi A Yunƙurin Ƙasashen Duniya?

Yayin da mataki na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta a Zirin Gaza ke gabatowa, kalmar "ƙarfin ƙasa da ƙasa" ta sake bayyana. Yanayin wannan rundunar ƙasashen da suka shiga da ƙarfinsu, da kuma sahihancinsu sun zama manyan batutuwan tattaunawa a fagen siyasa na duniya har ma a tsakanin al'ummar Falasɗinu a Zirin Gaza.
Kwanaki da dama da suka gabata, Shugaban Amurka ya sanar da cewa za a tura "Sojojin tabbatar da zaman lafiya" a Gaza nan ba da jimawa ba. Ya bayyana cewa ana ci gaba da zaɓen shugabannin rundunar. A halin yanzu, Sakataren Harkokin Wajensa, Marco Rubio, ya bayyana shirye-shiryen da ake ci gaba da yi don ba da izinin rundunar ƙasa da ƙasa, amma ya tanadi cewa dole ne ɓangaren Isra'ila ya amince da ita.
Shafin yanar gizo na labarai na Amurka Axios ya bayyana wani shiri na Amurka a Majalisar Tsaron Majalisar Dinkin Duniya don tabbatar da kudurin kafa rundunar ƙasa da ƙasa tare da manyan iko a Gaza, bisa ga shirin Shugaba Donald Trump na bayan dakatar da yaƙi ga Zirin.
A cewar shafin yanar gizon, an isar da daftarin kudurin Amurka na kafa rundunar kasa da kasa a Gaza ga wasu membobin Kwamitin Tsaro. Daftarin ya bai wa Amurka da kasashen da ke cikinsa babban umarni na gudanar da mulkin Gaza da kuma samar da tsaro a can. Daftarin kudurin ya bukaci "Majalisar Zaman Lafiya" ta ci gaba da aiki a yankin Gaza har zuwa akalla karshen shekarar 2027.
Takardar ta bayyana cewa rundunar kasa da kasa za ta kasance tana da alhakin kare iyakokin Gaza da Isra'ila da Masar, kare fararen hula da hanyoyin jin kai, kuma ayyukanta sun hada da lalata da hana sake gina kayayyakin more rayuwa na soja, da kuma kwace makamai da horar da rundunar 'yan sandan Falasdinu wadda za ta hada kai da rundunar kasa da kasa a cikin aikinta.
A cewar wani jami'in Amurka, rundunar kasa da kasa za ta kasance rundunar aiwatarwa, ba rundunar zaman lafiya ba, kuma za ta kunshi sojoji daga kasashe da dama. Za a kafa ta ne ta hanyar tattaunawa da "Majalisar Zaman Lafiya" a Gaza.
Hamas, ta hannun babban mai shiga tsakani Khalil Hayya, ta tabbatar da amincewar bangarorin kungiyoyin gwagwarmayar Falasdinu da shirin dakarun Majalisar Dinkin Duniya a matsayin rundunar raba gardama da kuma sa idon kan iyaka don kula da tsagaita wuta. Hamas ta jaddada cewa kudurin Majalisar Dinkin Duniya zai tantance yanayi, tsawon lokaci, da kuma hanyoyin aiki na wadannan rundunonin. Wannan matsayi na ƙungiyoyi da Hamas ya saba wa hangen nesa na Amurka da Isra'ila, wanda ke hasashen rundunar ƙasa da ƙasa za ta kwace makaman Hamas da kuma sanya tsaro a yankin Gaza.
A cikin wannan rahoton, baƙin Cibiyar yada Labarai ta Falasɗinu sun bayar da nazarinsu game da yanayin wannan rundunar, ayyukanta, hanyoyin gudanar da ayyukanta, da kuma dacewa da gaskiyar yankin Gaza, da kuma dacewa da ƙungiyoyin Falasɗinu da ke can.
Dakarun An Kirkire Su Ne Don Kammala Ayyukan Sojojin Isra'ila
Kwararren soja Manjo Janar Youssef Sharqawi ya bayyana cewa abin da ake kira "rundunar zartarwa" da aka gabatar ba rundunar sa ido ba ce kamar UNIFIL a kudancin Lebanon, wacce rawar da ta taka ta takaita ne ga rubuta keta haƙƙoƙi. Maimakon haka, runduna ce mai fuskoki da dama da aka yi tanada don ta yi aiki a yanayi, ma'ana za ta gudanar da ayyukan filin daga da ke shafar yanayin cikin gida a Gaza kai tsaye.
A wata hira ta musamman da Cibiyar yada Labarai ta Falasɗinu, Manjo Janar Sharqawi ya bayyana cewa yanayin wannan rundunar, kamar yadda Washington ta gabatar, yana nuna manufarta ita ce kammala ayyukan sojojin Isra'ila bayan janyewa ko sake tura su aiki. Wannan ya zai sanya ta faɗaɗa mamayar da sabbin kayan aiki, musamman ganin yadda Isra’ala ta ƙi yarda wannan rundunar ta yi aiki a ƙarƙashin doka ta VII ta Yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya.
Ya jaddada cewa rashin sanya rundunar a ƙarƙashin dokar VII yana nufin ba za ta zama rundunar wanzar da zaman lafiya ba, sai dai kawai kayan aiki ne na zartarwa wanda ke da kariya daga ƙasashen duniya. Wannan yana ɗauke da mummunan tasiri game da ainihin manufofin kafa ta.
Ya yi imanin cewa tsarin "rundunar zartarwa" da aka gabatar ya kai hari kai tsaye ga Falasdinawa a ƙarƙashin hujjar kiyaye tsaro ko kula da sake ginawa. A aikace, duk da haka, yana buɗe ƙofa ga sabon kasancewar tsaro wanda ke iko da Zirin Gaza kuma yana iyakance yanke qudirin ƙasar Falasdinawa.
Manjo Janar Sharqawi ya yi imanin cewa zaɓin Falasdinawa da Larabawa na madadin ya ta'allaka ne a cikin fahimtar juna don miƙa ikon gudanar da Zirin Gaza ga rundunar Larabawa ta Musulunci da aka ɗora wa alhakin dakatar da arangama da sa ido, a cikin tsarin siyasa wanda ba zai tabbatar da maimaita mamaya ko kuma sanya yankin a cikin ƙasashen duniya. Al-Sharqawi ya jaddada cewa mafi hatsarin ɓangaren shirin Amurka shine yiwuwar amfani da wannan rundunar a matsayin kariya ta ƙasa da ƙasa don aiwatar da ayyukan mamayar Sihiyonawa a kaikaice, wanda ke zama keta haƙƙin Falasɗinu da kuma barazana ga makomar duk wani sulhu mai adalci.
Al-Sharqawi ya yi imanin cewa fuskantar wannan yanayi yana buƙatar haɗin kai tsakanin Falasɗinu da Larabawa wanda zai ƙi amincewa duk wani tsari da ke saɓa wa manufar ƙasa kuma yana tabbatar da cewa ba za a iya sanya tsaro a Gaza daga waje ba, amma an gina shi ta hanyar yarjejeniya ta ciki da kuma goyon bayan Larabawa da Musulunci na gaske.
