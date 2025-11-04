Dawowar Sojojin Isra'ila Daga Gaza Kamar Shiga Wata Jahannama Ne

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: A cewar Le Figaro, da yawa daga cikin sojojin Isra'ila da suka dawo daga Gaza suna fama da mummunan rauni—na jiki da na qwaqwalwa. Domin kuwa wahalarsu ba ta ƙare a dakatar da yaƙin ba; tana ci gaba a rayuwarsu ta kashin kansu. Da yawa ba za su iya komawa rayuwa ta yau da kullun ba kuma suna fama da matsalar damuwa bayan tashin hankali (PTSD).
Wasu sojoji sun shaida: Dawowar Sojojin Isra'ila daga Gaza kamar shiga wata jahannama
Alamomin raunika na qwaqwalwa da jiki:
Damuwa, takura, shiru, fushi, da wahalar gano ma'ana a rayuwa mai anfani a tattare da su. Wanda har wasu ka yi zanga-zanga a gaban Knesset (majalisar dokokin Isra'ila) don bayyana damuwarsu.
Bincike
1. Bambanci Tsakanin Yaƙin Jiki Da Na Ruhi
Rahoton ya nuna cewa yaƙi ba wai kawai yaƙi ne a doron ƙasa ba, sai dai yaƙi ne a kashin kan su. Sojojin sun ji rauni ba kawai a jiki ba har ma a rayukansu da ruhinsu.
2. Rashin Goyon Baya
Kasancewar sojojin a gaban majalisar dokoki yana nuna rashin isasshen goyon baya daga gwamnati. Kalamansu kira ne na neman taimako, ba wai kawai zanga-zanga ba.
3. Bayyana Gaskiyar A Bunda Ke Damaunssu A Rai
A Isra'ila Rayuwa tana da tsanani da raɗaɗi, tana bayyana zurfin wahalar da ake ciki. Ba kasafai ake jin irin wannan magana daga sojoji ba, musamman a cikin gungun sojoji.
4. Haɗuwar Rauni Da Ɗabi'ar Yaƙi
Kodayake rahoton bai bayyana wannan a sarari ba, yana iya nuna shakku game da ɗabi'a daga ɓangaren sojoji game da abin da suka yi ko suka gani a Gaza. Rauni na iya zama sakamakon rushewar imani na ɗabi'a.
Jigogi na Ra'ayi
Yaƙi a Matsayin Raunin Jama'a: Ba wai kawai fararen hula ne waɗanda yaƙi ya shafa ba, har ma da mayakan. Yin “Shiru” yana a matsayin nau'in wahala: "Shirun" da ake magana a kai ba na zaman lafiya ba ne, sai dai a matsayin ɗaurin kurkuku a cikin kai.
Komawa rayuwa a matsayin sabon yaƙi: Yaƙin gaske shine murmurewa daga rauni, ba wai kawai komawa gida daga yaƙi ba.
