Jami'in IRGC Ya Yi Shahada A Harin Ta'addanci A Sistan Da Baluchestan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Jami'in IRGC ya yi Shahada a wani harin ta'addanci a lardin Sistan da Baluchestan da ke kudu maso gabashin Iran.
A cewar Mehr, a cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar Asabar, sansanin sojojin kasa na Quds na IRGC da ke kudu maso gabashin kasar ya sanar da cewa an kashe daya daga cikin jami'ansa bayan da 'yan ta'adda dauke da makamai suka kai hari kan motarsa a lardin.
"A ranar Asabar da yamma, wasu mutane dauke da makamai da ke da alaka da kungiyoyi masu adawa sun kai hari kan wata mota dauke da daya daga cikin jami'an tsaro, lamarin da ya yi sanadiyyar shahadar jami'in," in ji sanarwar.
An gano cewa jami'in da ya yi shahada sunansa Mohammad Siahani, wanda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka harbe shi suka kashe a kan hanyar Bampour-Delgan da ke gundumar Iranshahr.
Sanarwar ta ƙara da cewa sassan tsaro da na leƙen asiri sun fara bincike don gano tare da kama waɗanda ke da alhakin harin.
