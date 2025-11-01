Al'ummar Yemen Sun Gudanar Da Muzahara Don Jaddada Ci Gaba Da Goyon Bayan Falasdinu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Mahalarta taron, suna rera taken haɗin kai, gwagwarmaya, da cika alkawari ga shahidai, sun bayyana shirinsu na fuskantar duk wani makirci ko hari.
A lardunan Amran, Rima, Hajjah, Marib, Al-Mahwit, Taiz, da Al-Bayda, mutane suna ɗauke da hotunan shahidai kuma suna rera taken adawa da Sihiyoniya da Amurka, suna jaddada ci gaba da tafarkin jihadi, goyon bayan sojojin ƙasa, da goyon bayan al'ummar Falasdinu.
